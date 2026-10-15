ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಭರಪೂರ ಸಂಪತ್ತು: ಆದರೂ, ಆ ಒಂದು ಮಾತಿಗಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚಹಾ ಮಾರುವ 71ರ ವ್ಯಕ್ತಿ!
ಮಕ್ಕಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭರಪೂರ ಸಂಪತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ, 71 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚಹಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೆಯಂತೆ.
Published : October 15, 2026 at 8:17 PM IST
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ (ಹರಿಯಾಣ): ಹಣವಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾಗಿ ಭೋಗ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪತ್ತು, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಚಹಾ ಮಾರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವೇಷಭೂಷಣ, ಜೀವನಶೈಲಿ ನೋಡಿದರೆ, ಇವರು ಸ್ಥಿತಿವಂತರೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡದೆ ಇರದು.
ದೆಹಲಿ-ಚಂಡೀಗಢ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ (NH-44) ಶಾಹಾಬಾದ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಬಿಡಿಪಿಒ ಕಚೇರಿಯ ಎದುರು ಹಳೆಯ ಆಲದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ರಮೇಶ್ ಎಂಬುವರು ಚಹಾದ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸ್ಥಳವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಭಾರತದ ವಿಭಜನೆಯ ನೋವು, ಎರಡು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ, ಕುಟುಂಬ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಆದ್ಯತೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವತಃ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಈ ಪುಟ್ಟ ಚಹಾ ಅಂಗಡಿಯ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಗಾಢವಾದ ಪ್ರೀತಿ, 55 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತೋ, ಇಂದಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯ ನೋವು: ರಮೇಶ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಅಡಿಪಾಯವು ಅಪಾರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಭಜನೆಯ ಭೀಕರ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ದೇಶ ಇಬ್ಭಾಗವಾದಾಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಆಗ ಅವರ ಬಳಿ ವಾಸಿಸಲು ಮನೆ, ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಯಿತು. ರಮೇಶ್ ಅವರ ತಂದೆ 1971ರಲ್ಲಿ ಶಾಹಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಆಲದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಹಾ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಅಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 15 ಪೈಸೆ ಇತ್ತು.
ತಂದೆಯ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಇದು! ಅಂದಿನಿಂದ ತಂದೆ-ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ದಣಿವರಿಯದೆ ದುಡಿದರು. ರಮೇಶ್ ಅವರ ತಂದೆ 97ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಲವಾದರು. ಮರಣಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ "ಮಗನೇ, ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡಬೇಡ. ಈ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಲೆ ನಮಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಮೇಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 71ನೇ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7 ರವರೆಗೆ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
15 ಪೈಸೆಯಿಂದ 15 ರೂಪಾಯಿವರೆಗಿನ ಪಯಣ: ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಜಗತ್ತು ಬದಲಾಯಿತು. ವೆಚ್ಚಗಳೂ ಏರಿದವು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 15 ಪೈಸೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಹಾಕ್ಕೆ ಈಗ 15 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ರಮೇಶ್ ಅವರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಚಹಾ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 350 ರಿಂದ 400 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಹಾ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಮೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಆಪ್ತರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ನಿಜವಾದ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ 30 ರಿಂದ 40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಿರಾಕರಣೆ: ರಮೇಶ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಕಥೆ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಕಥನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೊಸೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ 10 ರಿಂದ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಪುತ್ರರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕರೆದರೂ, ಅವರು ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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