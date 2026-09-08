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ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕಾರು!: 2 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಮಾಲೀಕ, ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಕಾರನ್ನು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶೆಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮಾಲೀಕ ಕಾರನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

CAR PARKING ON HOUSE
ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 8, 2026 at 5:25 PM IST

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Updated : September 8, 2026 at 5:53 PM IST

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ಗೋಪಾಲ್‌ಗಂಜ್ (ಬಿಹಾರ): ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ (ಟೆರೇಸ್​​) ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್​, ಹೂವಿನ ಕುಂಡ, ಇತರೆ ಕೆಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಕಾರನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ?. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಬಿಹಾರದ ಗೋಪಾಲ್‌ಗಂಜ್‌ನ ಮಂಜಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮೀರಾ ಟೋಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕ್​ ಕಾರನ್ನು ತಮ್ಮ ಎರಡಂತಸ್ತಿನ ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೆಯಂತೆ.

2 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಮಾಲೀಕ (ETV Bharat)

ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ? ಕಾರನ್ನು 2ನೇ ಅಂತಸ್ತಿನ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೇನ್​ ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಕಾರು ಮಾಲೀಕ ಮನೋಜ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೋಜ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಕಾರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಚಾಲನೆಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಚಾಲಕನನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಆ ಚಾಲಕ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ, ಕಾರು ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದೆ. ಇದೀಗ, ಮನೋಜ್​ ಯಾದವ್​ ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್​​​ಗೆ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ.

ತಾವು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಬಳಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾರನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕಳವು ಮಾಡುವ ಭೀತಿ ಮನೋಜ್​ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಾರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರೇನ್​ ಬಳಸಿ ಕಾರನ್ನು ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾಣಿ ಮೇಲೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದು.
ಕ್ರೇನ್​ ಬಳಸಿ ಕಾರನ್ನು ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾಣಿ ಮೇಲೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದು. (ETV Bharat)

2 ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆ ಹತ್ತಿದ ಕಾರು: "ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸದಸ್ಯರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಕಾರು ಕಳ್ಳತನವಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬವು ಭಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಾರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಮಾಲೀಕರು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೇನ್ ತಂದು ವಾಹನವನ್ನು ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಯ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರೇನ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಕಾರನ್ನು ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಯಾರೋ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾಲೀಕರ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಯೋಚನೆಗೆ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕರೆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮನೆಯ ಛಾವಣಿಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊರೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

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Last Updated : September 8, 2026 at 5:53 PM IST

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GOPALGANJ CAR
ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕಾರು
CAR ON SECOND FLOOR
CAR ON HOUSE
CAR PARKING ON HOUSE

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