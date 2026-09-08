ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕಾರು!: 2 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮಾಲೀಕ, ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಕಾರನ್ನು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮಾಲೀಕ ಕಾರನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
Published : September 8, 2026 at 5:25 PM IST|
Updated : September 8, 2026 at 5:53 PM IST
ಗೋಪಾಲ್ಗಂಜ್ (ಬಿಹಾರ): ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ (ಟೆರೇಸ್) ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಹೂವಿನ ಕುಂಡ, ಇತರೆ ಕೆಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಕಾರನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ?. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಬಿಹಾರದ ಗೋಪಾಲ್ಗಂಜ್ನ ಮಂಜಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮೀರಾ ಟೋಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ತಮ್ಮ ಎರಡಂತಸ್ತಿನ ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೆಯಂತೆ.
ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ? ಕಾರನ್ನು 2ನೇ ಅಂತಸ್ತಿನ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೇನ್ ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಕಾರು ಮಾಲೀಕ ಮನೋಜ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೋಜ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಕಾರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಚಾಲನೆಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಚಾಲಕನನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಆ ಚಾಲಕ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ, ಕಾರು ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದೆ. ಇದೀಗ, ಮನೋಜ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ.
ತಾವು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಬಳಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾರನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕಳವು ಮಾಡುವ ಭೀತಿ ಮನೋಜ್ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಾರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
2 ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆ ಹತ್ತಿದ ಕಾರು: "ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸದಸ್ಯರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಕಾರು ಕಳ್ಳತನವಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬವು ಭಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಾರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಮಾಲೀಕರು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೇನ್ ತಂದು ವಾಹನವನ್ನು ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಯ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರೇನ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಕಾರನ್ನು ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಯಾರೋ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾಲೀಕರ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಯೋಚನೆಗೆ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕರೆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮನೆಯ ಛಾವಣಿಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊರೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
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