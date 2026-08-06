2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ₹180 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಹಿತಿ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : August 6, 2026 at 7:58 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ, 2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ 23 ದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭೇಟಿಗಳಿಗೆ 180 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ.
ಗುರುವಾರ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರ, ದೇಶ ಮತ್ತು ವರ್ಷವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. 2026 ರ ಇದುವರೆಗಿನ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 74.58 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 6 ರಿಂದ ಜುಲೈ 11 ರವರೆಗೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಭೇಟಿಯೂ ಸೇರಿದೆ.
ಸಂಸದರಾದ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿ.ಶಿವದಾಸನ್ ಅವರು 2021 ರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕೈಗೊಂಡ ವಿದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಸದ ವಿವರ, ವೆಚ್ಚದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ (ಎಂಇಎ)ವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದರು.
"ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು 2021 ರಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ವಿದೇಶಿ ಭೇಟಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಬಿತ್ರ ಮಾರ್ಗರಿಟಾ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
2011 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಭೇಟಿಗಾಗಿ 10 ಕೋಟಿ, 2013 ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ 9.95 ಕೋಟಿ, 2011ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ 8.33 ಕೋಟಿ, 2013ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋದಾಗ 6.02 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2025 ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವೇಳೆ ಸುಮಾರು 187 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ 25.59 ಕೋಟಿ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಾಗ 16.54 ಕೋಟಿ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗೆ ಹೋದಾಗ 15.54 ಕೋಟಿ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ 17.72 ಕೋಟಿ, ಚೀನಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ 10.59 ಕೋಟಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ 9.91 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾರಿಷಸ್, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಸೈಪ್ರಸ್, ಕೆನಡಾ, ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ, ಘಾನಾ, ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬಾಗೊ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ನಮೀಬಿಯಾ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್, ಜಪಾನ್, ಭೂತಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜೋರ್ಡಾನ್, ಓಮನ್ ಮತ್ತು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ, 2025ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, 2021 ರಿಂದ 2024 ರವರೆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 295 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
2021ರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ 316 ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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