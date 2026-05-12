ದೇಶದಲ್ಲಿವೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಏಕೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಶಾಲೆಗಳು, 99 ಸಾವಿರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ: ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ವರದಿ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ, ಏಕೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಶಾಲೆಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : May 12, 2026 at 4:17 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಸಮಾಜದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ. ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಕಳೆದೊಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಶಾಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ ವಿದ್ಯುತ್, ಶೌಚಾಲಯ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಖೇದದ ಸಂಗತಿ.
ದೇಶದ ಶಾಲೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಗುಣಮಟ್ಟ ವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವರದಿಯು ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಅದು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
2014-15 ಮತ್ತು 2024-25ರ ನಡುವೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವರದಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಗ್ರಾಮೀಣ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14.71 ಲಕ್ಷ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 24.69 ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ, ಕೆಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಸಮಾನತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
99 ಸಾವಿರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಾಲಕಿಯರ ಶೌಚಾಲಯ!: ವರದಿಯು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪೈಕಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕೊರತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 98,592 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಾಲಕಿಯರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. 61,540 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾವಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸುಮಾರು 14,505 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲು, 59,829 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯಲೂ ನೀರಿಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ ವರದಿ!.
ಈ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಬಾಲಕಿಯರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯು ಗೈರುಹಾಜರಿ ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ಬಿಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬುದು ವರದಿಯ ಪ್ರಮುಖಾಂಶ.
1.19 ಲಕ್ಷ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ!: ಕಳೆದೊಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳು, ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಿವೆ. ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡಾ 55 ರಿಂದ 91.9ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಡುವೆಯೂ 1.19 ಲಕ್ಷ ಶಾಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು, ಲೈಟ್ ಫಿಕ್ಚರ್ಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಲಿಕೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಗೌಣವಾಗಿದೆ. ಇದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಯಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಣ್ಣ ಶಾಲೆಗಳು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ತಲುಪಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಇನ್ನೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ.
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ: ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವರದಿಯು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 51.7 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಭವಿ ಕಲಿಕೆಯ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ, ಸುಮಾರು 1,04,125 ಶಾಲೆಗಳು ಒಬ್ಬರೇ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 89 ರಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿವೆ.
ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳು ತೀವ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. 2,08,784 ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಮೂಲಕ ಬಿಹಾರವು ಮೊದಲಿದ್ದರೆ, 80,341 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಎರಡನೇ, 47,122 ಹುದ್ದೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಪಾತವು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ವರದಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಪಾತವು 47:1 ರಷ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ, 47 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬೋಧಕರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ 10:1 ಮತ್ತು 18:1 ರ ಆದರ್ಶ ಶ್ರೇಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
'ಲೆಕ್ಕ' ತಪ್ಪಿದ ಗಣಿತ ಬೋಧನೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ವರದಿಯ ಉಲ್ಲೇಖ. ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10-15 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ಮಾತ್ರ ತಾವು ಕಲಿಸುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 60 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ತೀರಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ. ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪ್ರತಿಶತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ 70 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಾಸರಿ ಅಂಕವು ಕೇವಲ 46 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹೊಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೋಧನಾ ಸಮಯ ಖೋತಾ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಕೆಲಸ, ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳಂತಹ ಶೈಕ್ಷಣಿಕೇತರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 14ರಷ್ಟು ಬೋಧನಾ ದಿನಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಡುವವರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಾಲೆ ಬಿಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಹಂತದ ನಂತರ ಶಾಲೆ ಬಿಡುವ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.11.5 ರಷ್ಟಿದೆ. ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಉನ್ನತ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾತಿ ಅನುಪಾತವು ಶೇಕಡಾ 58.4 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನವು ಶಾಲೆ ಬಿಡುವ ದರವನ್ನು ಬಡತನ, ವಲಸೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಡುವವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವು ಮೊದಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ (ತಲಾ ಶೇ. 18.3 ರಷ್ಟು) ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ಶೇ. 17.5 ರಷ್ಟು ಶಾಲೆ ಬಿಡುವ ದರ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಡುವವರ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇಕಡಾ 2.98 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 9.3 ಕ್ಕೆ ಏರಿದರೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ.0.52 ರಿಂದ ಶೇ.3 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ ಶಾಲೆೆಗಳು: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7,993 ಶಾಲೆಗಳು ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು "ಭೂತ ಶಾಲೆಗಳು" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ 3,812 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣವು 2,245 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಡಿಪಿಯ ಸುಮಾರು ಶೇ.4.6 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇಕಡಾ 5.9 ರಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸುಮಾರು 5.4 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದಿದೆ ವರದಿ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಗುಜರಾತ್, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಗಳು ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ, ಪಂಜಾಬ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಒಡಿಶಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿವೆ ಎಂದಿದೆ.
