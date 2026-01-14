ಚುನಾವಣಾ ಭರವಸೆಯಂತೆ 600 ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹರಣ: ಐದು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್
ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯಂತೆ ಸರಪಂಚರು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 14, 2026 at 8:30 PM IST
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ(ತೆಲಂಗಾಣ): ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಚರೆಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಲವಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 600ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದ ಘಟನೆ ದೊಡ್ಡ ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಹತ್ಯೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಐವರು ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರಾದ ರಜನಿ, ಎನುಪ್ರೋಲು ಅನಿತಾ, ಭಾನು ಪ್ರಕಾಶ್, ಗೋವರ್ಧನ್, ಗೌತಮ್ ಮತ್ತಿತರರು ಮಾಚರೆಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು, ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಳಲಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಶವ ಹೊರತೆಗೆದು, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತ್ರೆ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ಯೆ: ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಮತ್ತು ಮಾತ್ರೆಗಳಿನ್ನು ನೀಡಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಶವಗಳನ್ನು ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಗುಂಡಿ ಅಗೆದು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪಶುವೈದ್ಯರು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐದು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಊರ ಆಚೆ ಹೂತು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳಿಗೆ ಎಂದು ಸ್ಟ್ರೇ ಅನಿಮಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಗೌತಮ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಭವಾನಿಪೇಟೆ, ಫರೀದ್ಪೇಟೆ, ಪಾಲ್ವಂಚ, ವಾಡಿ ಮತ್ತು ಬಂಡರಾಮೇಶ್ವರ ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ. ಊರಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಈ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐವರ ಮೇಲೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಯಿಗಳ ಶವಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಗೌತಮ್ ಹೇಳಿದರು.
ಚುನಾವಣಾ ಭರವಸೆಯಂತೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಹತ್ಯೆ: ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆ ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಗಳ ಹಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸದಸ್ಯರು ಜನರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ, ಈಗ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಮತ್ತು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮೂಕಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಐವರು ಸರಪಂಚರು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಚರೆಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎಸ್ಐ ಅನಿಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿನ ವಿಚಾರಣೆ: ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರು ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಕಡಿತದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಭಾರಿ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
