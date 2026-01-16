ETV Bharat / bharat

ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ​ಅಪ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ಅಪ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Over 45% of Indian startups feature women in leadership roles: PM Modi
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (ANI)
author img

By ANI

Published : January 16, 2026 at 5:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ನವ್ಯೋದಮ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಶೇ 45ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ಅಪ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನವ್ಯೋದಮ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ಅಪ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಮಹಿಳಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ಅಪ್​ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಇಂದು 10ನೇ ವರ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ಅಪ್​ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ ಅಪ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 500 ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ ಅಪ್​ಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿದೆ ಎಂದರು.

2024ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಯೂನಿಕಾರ್ನ್​ ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇಂದು 125 ಸಕ್ರಿಯ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್​ಗಳಿದ್ದು, ಈ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ ಅಪ್‌ಗಳು ಯುನಿಕಾರ್ನ್‌ಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಿವೆ. ಐಪಿಒಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ.

2025 ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು 44,000 ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ ಅಪ್‌ಗಳು ಉದ್ಯೋಗ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ ಅಪ್​ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಂತೆ ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಹಂತದ ನಗರದಲ್ಲೂ ಇವುಗಳು ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಜನರು ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆಗೆ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ಅಪ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯುವಜನರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ನೈಜ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ಅಪ್​ಗಳು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ಅಪ್​ಗಳಿಗೆ ಪೂರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂರನೇ ದೇಶ ಭಾರತವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ಅಪ್​ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ಮೀರಿ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುವಕನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ಅಪ್​​ ಕನಸು; 'ಝೋರಾ ಡ್ರೋನ್'​ ಉದ್ಯಮ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಯಶೋಗಾಥೆ!

ಕರ್ನಾಟಕ ನವೋದ್ಯಮ ನೀತಿ 2025-2030ಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಅನುಮೋದನೆ; ಏನಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ನೀತಿ?

TAGGED:

INDIAN STARTUPS FEATURE WOMEN
INDIAN STARTUPS DAY
LEADERSHIP ROLES IN STARTUPS
STARTUPS IN INDIA
INDIAN STARTUPS FEATURE WOMEN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.