ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ನವ್ಯೋದಮ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಶೇ 45ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನವ್ಯೋದಮ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಮಹಿಳಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಇಂದು 10ನೇ ವರ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 500 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿದೆ ಎಂದರು.
2024ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇಂದು 125 ಸಕ್ರಿಯ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ಗಳಿದ್ದು, ಈ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಗಳು ಯುನಿಕಾರ್ನ್ಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಿವೆ. ಐಪಿಒಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ.
2025 ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು 44,000 ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಗಳು ಉದ್ಯೋಗ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಂತೆ ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಹಂತದ ನಗರದಲ್ಲೂ ಇವುಗಳು ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಜನರು ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆಗೆ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯುವಜನರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ನೈಜ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಪೂರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂರನೇ ದೇಶ ಭಾರತವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ಮೀರಿ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
