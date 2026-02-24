ETV Bharat / bharat

ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢದ ಅಂಬಿಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್​ಲೈನ್​ ಸೋರಿಕೆ ಶಂಕೆ: 40 ಜನರಿಗೆ ಜಾಂಡೀಸ್​ ದೃಢ

ಘಟನೆ ವರದಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವೈದ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ತಂಡವು ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
February 24, 2026

ಸರ್ಗುಜಾ(ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢ): ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಸುರ್ಗುಜಾದ ಅಂಬಿಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 40 ಜನರು ಜಾಂಡೀಸ್​ಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಸೋಂಕು ಹರಡಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ನಗರದ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.

ವೈದ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ತಂಡವು ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಿದಾದ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ಸಿಎಂಎಚ್​ಒ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣ ಹುಡುಕಿ ಪುರಸಭೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದ ನಂತರ ಜನರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಯಲ್ಲಿ 10 ನೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ 4ರಲ್ಲಿ ಇ.ಕೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಶಫಿ ಅಹ್ಮದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಪರಿಣಾಮವೇ ಈ ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿರುವ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾದ ನೀರು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾಂಡೀಸ್​ ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು. ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ನಗರ ಪುರಸಭೆಯು ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪೈಪ್​ಗಳ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ತಂಡಗಳು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಗೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಈ ವೇಳೆ, ಪೈಪ್​ಲೈನ್​ ಸುತ್ತ ಮುರಿದ ಮತ್ತು ಸವೆದ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ದುರಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರಣರ ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಶಫಿ ಅಹ್ಮದ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಯುಕ್ತರು ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಎಂಹೆಚ್‌ಒ ಡಾ. ಪಿ.ಎಸ್. ಮಾರ್ಕೊ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಂಡೀಸ್​ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಬಂದ ವರದಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ 10 ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ನಿವಾಸಿಗಳು ಕುಡಿಯುವ ಮೊದಲು ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಆರೋಗ್ಯ ತಂಡಗಳು ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದೆ.

