ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ 'ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಸಾಲ' ಮರುಪಾವತಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ: ಕೋಟ್ಯಂತರ ಸಾಲದ ಹಣ ಬಾಕಿ
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಉದ್ಯೋಗ, ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವ ಸಾಲವು ಮರುಪಾವತಿಯಾಗದೇ ಅದು ಅನುತ್ಪಾದಕ ಸಾಲವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಅಂಶ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
Published : June 18, 2026 at 4:13 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ (ಪಿಎಂಎಂವೈ) ನೀಡಿದ ಸಾಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ, ಈ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯು ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ (ಎನ್ಪಿಎ) ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಕಳವಳಕಾರಿ ಅಂಶ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಲ ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಾಲಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ, ಸಾವಿರಾರು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 119,954 ಜನರಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿವೆ. ಇದರ ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು 1,264 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳು ಈಗ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ.
ಲೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 37,688 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಎನ್ಪಿಎ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 205 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎನ್ಪಿಎ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕ್ಷೀಣವಾಗಿವೆ.
ಎನ್ಪಿಎ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಖಾತೆದಾರರ ಸಾಲದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಅನುತ್ಪಾದಕ ಸಾಲ (ಎನ್ಪಿಎ) ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದಾಗ ವಿವಿಧ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಖಾತೆದಾರನ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕಳಪೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಸಾಲ, ಗೃಹ ಸಾಲ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಪಡೆಯಲೂ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಶವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಲ ಪಡೆದವರು ತಮ್ಮ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪದೇ ಪದೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಕಾಲಿಕ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಯು ಖಾತೆದಾರರ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ.
ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಂಎಂವೈ ಸಾಲ
- ಶಿಶು ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಸಾಲ.
- ಕಿಶೋರ ವರ್ಗದಡಿ 50 ಸಾವಿರದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಸಾಲ
- ತರುಣ ವರ್ಗದಡಿ 5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಸಾಲ
- ತರುಣ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಗದಡಿ 10 ಲಕ್ಷದಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಸಾಲ
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