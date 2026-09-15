ಹಲ್ವಾಯಿ ಗಣಪತಿ ಮುಂದೆ 35 ಸಾವಿರ ಮಹಿಳಾ ಭಕ್ತೆಯರಿಂದ 'ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ' ಪಠಣ
35 ಸಾವಿರ ಮಹಿಳೆಯರು ಶ್ರೀಮಂತ್ ದಗ್ಧುಶೇಠ್ ಹಲ್ವಾಯಿ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿ 'ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ' ಪಠಣ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿ ಮೆರೆದರು.
Published : September 15, 2026 at 1:46 PM IST
ಪುಣೆ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): "ಓಂ ನಮಸ್ತೇ ಗಣಪತಯೇ ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಮೋರಯಾ, ಮೋರಯಾ" ಎಂಬ ಘೋಷಗಳ ನಡುವೆ, ಸುಮಾರು 35 ಸಾವಿರ ಮಹಿಳೆಯರು ಶ್ರೀಮಂತ್ ದಗ್ಧುಶೇಠ್ ಹಲ್ವಾಯಿ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿ 'ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ' ಪಠಣ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗೂ ಗಣೇಶನಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 35 ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರು ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಪಠಣ ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ತುಂಬಿತು.
'ಋಷಿ ಪಂಚಮಿ'ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ್ ದಗ್ಧುಶೇಠ್ ಹಲ್ವಾಯಿ ಗಣಪತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ ಪಠಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪುಣೆ ಮೇಯರ್ ಮಂಜೂಷಾ ನಾಗಪುರೆ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗೀಯ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶೀತಲ್ ತೆಲಿ - ಉಗ್ಲೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, 'ಮಂಡಲ'ವು 'ಋಷಿ ಪಂಚಮಿ'ಯ ಅಂಗವಾಗಿ 'ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 41ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಶಂಖನಾದವನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿದ ನಂತರ 'ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಆರಂಭವಾಯಿತು.
ನಂತರ, ಶಾಂತಿಯುತವಾದ 'ಓಂಕಾರ' ಪಠಣ, 'ಗಣೇಶ ಜಾಗರ್' ಗೀತೆ ಮತ್ತು 'ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ' ಪಠಣದ ಮೂಲಕ ಭಗವಾನ್ ಗಣೇಶನಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಚ್ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
ದಗ್ಡುಶೇಠ್ ಉತ್ಸವದ ಪೆಂಡಾಲ್ನಿಂದ ನಾನಾ ವಾಡಾವರೆಗಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ' ಪಠಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬೃಹತ್ ಸಮೂಹವೇ ಸೇರಿತ್ತು. ಪುಣೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.
ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ ಪಠಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ತಾವು ಕಳೆದ 20 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ರಾತ್ರಿ 11:00 ರಿಂದ 11:30 ರ ನಡುವೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಅವರು 'ಬಪ್ಪ'ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಇದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ; ಸುಖ - ದುಃಖಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು, ಅವರು 'ಬಪ್ಪ'ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷವು ಭಗವಾನ್ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ, ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾದ ವೈದಿಕ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ಗಣಪತಿ ಉಪನಿಷತ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಭಗವಾನ್ ಗಣೇಶನನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಪಾಲಕ ಮತ್ತು ಸಂಹಾರಕ (ಪರಬ್ರಹ್ಮ) ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ದೇವತೆಯನ್ನಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಗವಾನ್ ಗಣೇಶನು ಮಾನವ ದೇಹದ 'ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ'ದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಈ ಸ್ತೋತ್ರವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಪತ್ತುಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇದರ ಪಠಣವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ.
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