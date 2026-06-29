ನೀಟ್ ಯುಜಿ 2026: ಎನ್ಟಿಎಯಿಂದ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ 3 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು!
ಮೇನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎನ್ಟಿಎ ಆರಂಭಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಶುಲ್ಕ ಮರು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.
Published : June 29, 2026 at 3:56 PM IST
ಕೋಟಾ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಮೇ 3 ರಂದು ನಡೆದ ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ನಂತರ, ಎನ್ಟಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತನ್ನದೇ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು.
ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತ್ತು. ಈ ಗಡುವನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, 3.80 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ನೀಟ್ ಯುಜಿಗೆ 22.79 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ 300 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಸರಿಸುಮಾರು 19 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಶುಲ್ಕಗಳು 50 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಎನ್ಟಿಎ ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದುವರೆಗೆ ಕೇವಲ 19 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮರು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎನ್ಟಿಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 1,700ರೂ ಶುಲ್ಕವಿದ್ದರೆ, ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಮತ್ತು ಒಬಿಸಿ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ 1,600 ರೂ. ಮತ್ತು ಎಸ್ಸಿ- ಎಸ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 1,000ರೂ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ. 70 ರಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಶುಲ್ಕ 1,400 ರೂನಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಎನ್ಟಿಎಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲೇ ಅಂದರೆ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮರು ಪಾವತಿ ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿದೆ. ಆದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಇದೀಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮರು ಪಾವತಿ ಪಡೆಯುವ ಮರು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ನವೀಕರಿಸಲು ಕೇವಲ 2 ದಿನ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಗಡುವು ಜೂನ್ 30 ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಜೂನ್ 21ರಂದು ನಡೆದ ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೀ ಉತ್ತರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗಡುವು ಭಾನುವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರವೇಶ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದ ನೀಟ್-ಯುಜಿ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ; ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗಿ
NEET ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ: ಎನ್ಟಿಎ ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅಕ್ರಮ ಪತ್ತೆ ಸುಲಭ!