ಕಳೆದ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ 250 ಆನೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ: ಭರ್ಜರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ!
ಕಾಡಾನೆಗಳು ಹಳಿ ದಾಟುವಾಗ ರೈಲು ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾವುಗಳನ್ನು ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ತಗ್ಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 4, 2026 at 9:03 PM IST
ಗುವಾಹಟಿ (ಅಸ್ಸಾಂ): ಕಳೆದ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆನೆಗಳನ್ನು ರೈಲು ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈಶಾನ್ಯ ಗಡಿನಾಡು ರೈಲ್ವೆ(ಎನ್ಎಫ್ಆರ್) ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ವರೆಗೆ, ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಮಯೋಚಿತ ನಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಲಿಪುರ್ದೂರ್, ರಂಗಿಯಾ, ಲುಮ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟಿನ್ಸುಕಿಯಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 255 ಆನೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಎಫ್ಆರ್ ಮುಖ್ಯ ವಕ್ತಾರ ಕಪಿಂಜಲ್ ಕಿಶೋರ್ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎನ್ಎಫ್ಆರ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಜಾಗರೂಕತೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಮನ್ವಯವು ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆನೆಗಳ ಚಲನವಲನ ಪತ್ತೆಯಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ನೈಜ ಸಮಯದ ಸಂವಹನವು ಸಕಾಲಿಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಐ ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ: ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆನೆ ಮತ್ತು ರೈಲು ಡಿಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಎನ್ಎಫ್ಆರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (DAS) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಒಳನುಗ್ಗುವಿಕೆ ಪತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (IDS) ನಿಯೋಜನೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಹಳಿಗಳ ಬಳಿ ಆನೆಗಳ ಚಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೈಜ ಸಮಯದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಇತರ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಗ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ಗಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಳ, ರೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಂವೇದನೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂಕೇತಗಳು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ನೈಜ ಸಮಯದ ಸಮನ್ವಯ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಎನ್ಎಫ್ಆರ್ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ಕೌಟ್ ಆದ ಪ್ಲಾನ್ ಬೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ರೈಲು ಹಳಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಜೇನುಹುಳುಗಳ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವರ್ಧಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವ 'ಪ್ಲಾನ್ ಬೀ'(Plan Bee) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಆನೆಗಳನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಎನ್ಎಫ್ಆರ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ಬಳಿ ಎಸೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಕಾರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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