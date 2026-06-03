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H-1B ವೀಸಾಗಳಿಗಾಗಿ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜಿದಾರಿಂದ 100,000 ಡಾಲರ್ ಪಾವತಿ; ಅಮೆರಿಕ ​ಸರ್ಕಾರ

2026ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ H-1B ವೀಸಾಗಳಿಗಾಗಿ 100,000 ಡಾಲರ್​ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Over 2 Lakh Applicants Paid 100,000 Dollars For H-1B visas: DHS Secretary
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 3, 2026 at 12:52 PM IST

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ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ H-1B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 1 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ, 95,28,250 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿ ಶುಲ್ಕ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಗೃಹ ಭದ್ರತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕ್‌ವೇನ್ ಮುಲ್ಲಿನ್, 2026ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ H-1B ವೀಸಾಗಳಿಗಾಗಿ 100,000 ಡಾಲರ್​ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

2.86 ಲಕ್ಷ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ದೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆನೆಟ್ ವಿನಿಯೋಗ ಉಪಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾತನಾಡಿ ಮುಲ್ಲಿನ್, 2026ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.86 ಲಕ್ಷ H-1B ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ 7.5 ತಿಂಗಳು: ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ H-1B ವೀಸಾಗಳಿಗಾಗಿ 2,86,000 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 2,00,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು 1 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್​​ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಇತರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಸುಮಾರು 7.5 ತಿಂಗಳುಗಳ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದರು.

ಉತ್ತರ ಮೈನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯವಾದ ಪ್ರೆಸ್ಕ್ ಐಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಷ್ಟೊಂದು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಕಾಲಿನ್ಸ್ ಉಪಸಮಿತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕರೆತರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಮೈನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ H-1B ವೀಸಾದಡಿ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ 4,500 ಡಾಲರ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು 100,000 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು.

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TAGGED:

H 1B VISAS
OVER 2 LAKH APPLICANTS
H 1B VISAS FEE
US DHS SECRETARY
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