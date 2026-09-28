ಚಿರ್ಬಾಸಾ ಬಳಿ ಭೂಕುಸಿತ: 1,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇದಾರನಾಥ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ!
ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್, ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಮತ್ತು ಡಿಡಿಆರ್ಎಫ್ ತಂಡಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದವು.
By ANI
Published : September 28, 2026 at 10:07 AM IST
ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಕೇದಾರನಾಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಚಿರ್ಬಾಸಾ ಬಳಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 1,500 ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆಗಳ ಜಂಟಿ ತಂಡಗಳು ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಗೌರಿಕುಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದವು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಭಾನುವಾರ ತಡ ರಾತ್ರಿ ಗೌರಿಕುಂಡ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಚಿರ್ಬಾಸಾ ಬಳಿಯ ಮಾರ್ಗದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೋನ್ಪ್ರಯಾಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಶಿಶ್ ಡಿಮ್ರಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ತಂಡವು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿತ್ತು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್, ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಮತ್ತು ಡಿಡಿಆರ್ಎಫ್ ತಂಡಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದವು.
ಯಾತ್ರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು, ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸುಮಾರು 1,500 ಯಾತ್ರಿಕರನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ಕರೆತಂದವು. ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರನ್ನು ಗೌರಿಕುಂಡದತ್ತ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು.
ಈ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭೂ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಭಾನುವಾರ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಬದ್ರಿನಾಥ್ - ರಿಷಿಕೇಶ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯು ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಇಳಿಜಾರಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಶೇಷಗಳು ಉರುಳಿಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗ ಬಂದ್ ಆಗಿ, ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದ ವಾಹನಗಳು ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡವು.
ಕಳೆದ ವಾರ, ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗದ ಕೇದಾರನಾಥ ಯಾತ್ರಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಚಿರ್ಬಾಸಾ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕುಸಿತದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು 6,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದವು.
ಮಳೆ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತಂದಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮುನ್ನ ಹವಾಮಾನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಗಳು ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ನೇಪಾಳದಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಮಳೆ; ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತಕ್ಕೆ 21 ಮಂದಿ ಬಲಿ
ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿತ: ನಾಲ್ವರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ದುರ್ಮರಣ, ಹಲವರು ಸಿಲುಕಿರುವ ಶಂಕೆ
ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನ ಹೊರತೆಗೆದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ: ಆದರೆ ಬದುಕುಳಿಯದ ನೇಹಾ!