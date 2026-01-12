ETV Bharat / bharat

ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಬಾಂಬರ್‌ಗಳು ರೆಡಿ: ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್​ ವೈರಲ್​

ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಬಾಂಬರ್‌ಗಳ 'ನಿಜವಾದ' ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರೆ, ಅದು ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಆಘಾತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್​​ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.

'Over 1,000 Suicide Bombers Ready To Strike India
ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್​ ವೈರಲ್​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 12, 2026 at 9:02 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ನಿಷೇಧಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪು ಜೈಶ್ - ಎ - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಭಾನುವಾರ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಹೊಸ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಬಾಂಬರ್‌ಗಳು ಒಳನುಸುಳಲು ಅಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ, 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಬಾಂಬರ್‌ಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಜರ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಾಂಬರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರೆ, ಅದು ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಆಘಾತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಯೇ ಏಕ್ ನಹಿ, ದೋ ನಹಿ, 100 ನಹಿ, ಯೇ 1,000 ಭಿ ನಹಿ, ಅಗರ್ ಪೂರಿ ತದತ್ ಬತಾ ಡೂನ್, ತೋ ಕಲ್ ದುನಿಯಾ ಕಿ ಮೀಡಿಯಾ ಪರ್ ಹಂಗಾಮಾ ಮಚ್ ಜಾಯೇಗಾ..." (ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಬಾಂಬರ್‌ಗಳು ಒಬ್ಬರಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರಲ್ಲ, 100 ಅಲ್ಲ, 1,000 ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ನಾಳೆ ವಿಶ್ವದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ...)," ಎಂದು ಅಜರ್ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ತನ್ನ 'ಯೋಧರು' ಜೀವನದ ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಾಗ 'ಶಹಾದತ್' (ಹುತಾತ್ಮತೆ) ಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್‌ನ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲು ಅಜರ್ ತನ್ನ ದುಷ್ಟ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. 2001ರ ಸಂಸತ್ತಿನ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ದಂಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಮೈಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. 2008 ರ ಮುಂಬೈ ದಾಳಿಯ ರೂವಾರಿ ಕೂಡಾ ಮಸೂದ್​ ಅಜರ್​ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

ಅಜರ್‌ನ ಆಡಿಯೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಪೊಳ್ಳು ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಮತ್ತೊಂದು ಹತಾಶ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದೇ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮಸೂದ್​ ಅಜರ್​ಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಅಜರ್​ ಮಸೂದ್​ ನನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕನೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೆಲದಿಂದ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾ ವಿಷ ಕಾರುವುದು ಈತನ ಚಾಳಿಯಾಗಿದೆ.

