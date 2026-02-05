ETV Bharat / bharat

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಕ್ಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಟೋನೇಟರ್​, ಜಿಲೆಟಿನ್​ನಂತಹ ಸ್ಫೋಟಕಗಳ ಸಾಗಾಟ ಪತ್ತೆ

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ವಾಹನ ತಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಇದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

over-100-boxes-of-explosives-seized-from-pick-up-van-in-keralas-palakkad
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 5, 2026 at 12:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್​ (ಕೇರಳ): 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಿಕ್ - ಅಪ್ ವ್ಯಾನ್​ವೊಂದನ್ನು ಕೇರಳದ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಬಳಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಹನದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳ ಡಿಟೋನೇಟರ್‌ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಟೌನ್ ಸೌತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಳನ್ನು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಬಾಕ್ಸ್​​ಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮರೆ ಮಾಡಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬುಧವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಈ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಚಾಲಕನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಾಲಕನು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಿಂದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ತ್ರಿಶೂರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ವಾರಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ವಾಹನಗಳ ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ತಡೆದು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದಾಗ ಚಾಲಕ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ವಾಹನವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ದೆಹಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್​ ತನಿಖೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕು: ಸ್ಫೋಟಕ ತುಂಬಿದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಶಂಕಿತನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಸಿಸಿಟಿವಿ

ಶಾಲೆಯ ಬಳಿಯೇ 161 ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಪತ್ತೆ: ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತಂಕ, ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತನಿಖೆ

ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ: ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಸ್ಪೋಟಕ ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡು ಮಗು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ವಾರ್​ನ ರಾಮಗಢದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ (ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್) ತಂಡವು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ತಂಡವು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಮಿಠಾಯಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಮಗುವಿನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂಗಡಿಯವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕಿಯ ಕುಟುಂಬ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಅನುಸಾರ, ಅಕ್ಷು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಅಂಗಡಿಯಾತ ಮಗುವಿಗೆ ಟಾಫಿ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ವಸ್ತುವು ಮಗುವಿನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

TAGGED:

KERALAS PALAKKAD
EXPLOSIVES SEIZED FROM PICK UP VAN
EXPLOSIVES SEIZED BY KERALA POLICE
EXPLOSIVE SUBSTANCE
KERALAS PALAKKAD

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.