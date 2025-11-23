ETV Bharat / bharat

ಜಡ್ಜ್​ಗಳ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸೂಕ್ತ, ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆನೆಪದರ ವರ್ಗ ಹೊರಗಿರಲಿ: ನಿರ್ಗಮಿತ ಸಿಜೆಐ ಗವಾಯಿ

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನ ನಿರ್ಗಮಿತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಆರ್.ಗವಾಯಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ನಿರ್ಗಮಿತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಆರ್.ಗವಾಯಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 23, 2025 at 9:05 PM IST

2 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ನಿರ್ಗಮಿತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಆರ್.ಗವಾಯಿ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ಜೊತೆಗೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ವರ್ಗವನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಕೆ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ನಂತರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾದ ಮೊದಲ ಬೌದ್ಧ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ದಲಿತ ಸಿಜೆಐ ಆದ ಗವಾಯಿ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.

ಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸಿಜೆಐ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ನೇಮಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದವಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರದ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದರು.

ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು, ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಸ್ತು ಎಸೆತ ಘಟನೆ, ಬಾಕಿ ಕೇಸ್​ಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಉಲ್ಲೇಖದ ಕುರಿತಾದ ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಳ ಟೀಕೆ, ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆನೆಪದರವನ್ನು(ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ) ಹೊರಗಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಉನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಕೊರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರನ್ನು ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, "ಸವಲತ್ತುಗಳು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೋದರೆ, ಒಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು" ಎಂದರು.

ಕೊಲಿಜಿಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ: ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪರಿಪೂರ್ಣವಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ, ವಕೀಲರು ಪ್ರಧಾನಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರ ಮುಂದೆ ವಾದಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಗುಪ್ತಚರ ಬ್ಯೂರೋ ಇನ್‌ಪುಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೊಲಿಜಿಯಂನ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

"ಮಸೂದೆಗಳಿಗೆ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಲು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಮಿತಿ ವಹಿಸಿದ್ದರ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಗವಾಯಿ ಅವರು, ಮಸೂದೆಗಳ ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಮಿತಿ ಹೇರಲು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಳಂಬದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ" ಎಂದರು.

