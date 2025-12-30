ETV Bharat / bharat

16ರ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿ ಪರಾರಿ; ಉಚ್ಚಾಟಿತ ಕಾನ್​ಸ್ಟೇಬಲ್​ ಬುರ್ಕಾ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅರೆಸ್ಟ್​

ವಜಾಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾನ್​ಸ್ಟೇಬಲ್​ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿವಿಧ ವೇಷ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಕೊನೆಗೆ ಮಹಿಳೆ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

RAPIST DISGUISED AS WOMAN
ಬುರ್ಕಾ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಅತ್ಯಾಚಾರ​ ಆರೋಪಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 30, 2025 at 8:36 PM IST

ಧೋಲ್​​ಪುರ್​ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಉಚ್ಚಾಟಿತ ಪೊಲೀಸ್​ ಕಾನ್​​​ಸ್ಟೇಬಲ್​ನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈತ ಬುರ್ಕಾ ಧರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ.

ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಮ್ ಭರೋಸಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಧೋಲ್​​ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಪೈಶಾಚಿಕ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ.

ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಬಸೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ 16 ವರ್ಷದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಆರೋಪಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯ ಸಹೋದರನನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ವಿಕಾಸ್ ಸಂಗ್ವಾನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಭಯಭೀತಳಾದ ಹುಡುಗಿ ಕಿರುಚಾಡಿದ್ದಳು. ಕಾಲೋನಿಯ ಜನರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದಾಗ, ಆರೋಪಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಳು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಂಗ್ವಾನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿವಿಧ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಪರಾರಿ: ಆರೋಪಿಯು ಬಂಧನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಆಗ್ರಾ, ಲಕ್ನೋ, ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಈತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈತನಿರುವ ಸ್ಥಳ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ. ಆತನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ, ಕೊತ್ವಾಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಹಾಯಕ ಸಬ್-ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಶಿವಗಣೇಶ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮಹಿಳೆ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಂಧನ: ಆರೋಪಿ ರಾಮ್ ಭರೋಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಸೂಟ್ ಅಥವಾ ಜಾಕೆಟ್ ಧರಿಸಿ ವಿಐಪಿಯಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಂತೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಬುರ್ಕಾ ಮತ್ತು ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್ ಧರಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಕಾನ್‌ಸ್ಟಾಬ್ಯುಲರಿ (ಆರ್‌ಎಸಿ) ಯಾಗಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಆತನನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸಂಗ್ವಾನ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

