ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಫ್ಘಾನ್​ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೀಸಾ ಪುನರಾರಂಭ: ಅಲ್ಹಾಜ್ ನೂರುದ್ದೀನ್ ಅಜೀಜಿ

ಅಫ್ಘಾನ್ ಸಚಿವ ಅಲ್ಹಾಜ್ ನೂರುದ್ದೀನ್ ಅಜೀಜಿ, ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಐದು ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Alhaj Nooruddin Ajiji with Minister Piyush Goyal
ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್​ ಗೋಯಲ್​ ಜೊತೆ ಅಲ್ಹಾಜ್ ನೂರುದ್ದೀನ್ ಅಜೀಜಿ (IANS)
By PTI

Published : November 25, 2025 at 9:16 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್​ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಫ್ಘಾನ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಅಲ್ಹಾಜ್ ನೂರುದ್ದೀನ್ ಅಜೀಜಿ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನವದೆಹಲಿಯ ಅಫ್ಘಾನ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಜೀಜಿ, ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ ಬಯಕೆ ಕಾಬೂಲ್​ಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವೀಸಾಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಗಣೆಗಾಗಿ ವಾಯು ಮತ್ತು ಭೂ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಚಬಹಾರ್ ಬಂದರಿನಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಬಹುಶಃ ಇರಾನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ದೇಶದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಜೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಮಹತ್ವದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಅಟ್ಟಾರಿ - ವಾಘಾ ಗಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಆದರೆ ನವದೆಹಲಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾಬೂಲ್‌ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ವೀಸಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, "ಈ ಹಿಂದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಈಗ ಕಾಬೂಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೀಸಾಗಳು ಸಹ ಪುನರಾರಂಭಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

2021ರಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಅನೇಕ ಅಫ್ಘಾನ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಭಾರತ ಆದ್ಯತೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು.

ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರ ಘಟಕವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಕಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವ ಅಜೀಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವು ಸುಂಕೇತರ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಶೂನ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಜಂಟಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.

ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು, ಅಜೀಜಿ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದರು. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಕೃಷಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳು, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಅಜೀಜಿ, ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರದ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, ಕಳೆದ ವಾರ ಐದು ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

ಅಲ್ಹಾಜ್ ನೂರುದ್ದೀನ್ ಅಜೀಜಿ
COMMERCIAL ATTACHE FROM AFGHANISTAN
MEDICAL VISA
MINISTER ALHAJ NOORUDDIN AZIZI

