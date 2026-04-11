ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಕೃತಕ ಕೈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ; ಹೈದರಾಬಾದ್ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ವಿವಿ ತಂಡದ ಸಾಧನೆ

ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದ ಚಹಾ, ಟೀ, ಕುಡಿಯಲು ಈ ಕೃತಕ ಕೈ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 11, 2026 at 5:56 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್​ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ರೋಗಿಗಳ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಮನಾರ್ಹ ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್​ನ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ತಂಡವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಕೃತಕ ಕೈಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವಂತಹ ಸರಳ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಕೈ ಮತ್ತು ಬೆರಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಬಯೋ-ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು 4 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ ತೀವ್ರ ಭೌತಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ಕೃತಕ ಕೈ ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಗಚಿಬೌಲಿಯ ಭೌತಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮೂಲಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಬೆರಳಿನ ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಾಗಿ ರೋಗಿಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಶೋಧನಾ ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯು, ಮೂಲ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯು ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಚಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ₹19.5 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು.

"ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ, ಕೃತಕ ಕೈ, ತೋಳು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಟರ್​ಫೇಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹7.5 ಲಕ್ಷ. ಪಾಲಿಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ಅಂಶಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ 3D ಮುದ್ರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ನಮ್ಮ ಸಾಧನದ ಬೆಲೆ ₹10,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಜೈವಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸುಮನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಕೆ.ಇ. ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ರಾಜಶ್ರೀ, ಪದ್ಮಾವತಿ ಮತ್ತು ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಕುಲಪತಿ ಕುಮಾರ್ ಮೊಲುಗಾರಮ್ ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.

ಈ ಪ್ರಗತಿಯು ಸಹಾಯಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್​ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

