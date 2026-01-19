ETV Bharat / bharat

ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬೆಳೆದು ಯಶ ಕಂಡ ರೈತ: ಅರ್ಧ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕ್ರಾಂತಿ

ತಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸುಶಾಂತ್ ಸೈ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬೆಳೆದು ಯಶ ಕಂಡ ರೈತ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 19, 2026 at 8:48 PM IST

3 Min Read
ಭುವನೇಶ್ವರ, ಒಡಿಶಾ: ಖೋರ್ಧಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಜ್ ಗ್ರಾಮದ ಸುಸಂತಾ ಕುಮಾರ್ ಭೋಲಾ ಎಂಬ ರೈತ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬೆಳೆದು ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 11 ಸಾವಿರ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಮರಗಳಿಂದ ನೇತಾಡುತ್ತಿವೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆಯಿಲ್ಲದೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಇದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ.

"ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾವಯವ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮರವು ಸುಮಾರು 600 ರಿಂದ 700 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಇರುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನು 6 ರಿಂದ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಸುಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಭೋಲಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬೆಳೆದು ಯಶ ಕಂಡ ರೈತ (ETV Bharat)

ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಲಾಭ: ಸುಶಾಂತ್ ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಗೋನಿಯಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಸುಶಾಂತ್ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ವಿಂಟರ್ ಡಾನ್ ತಳಿಯ 11,000 ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಸೌರ ಹನಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸುಶಾಂತ್ ಸೈ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಹಣ್ಣು (ETV Bharat)

"ಖೋರ್ಧಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದೆ. ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಸಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದೆ. ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ನಾನು ಈ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ರೈತ ಸುಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಭೋಲಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ: ಅರ್ಧ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಸಸಿ ನೆಟ್ಟ 45 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಒಂದು ಮರದಿಂದ 500 ಗ್ರಾಂ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 5 ರಿಂದ 10 ಕೆಜಿ ತಾಜಾ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಜಿಗೆ 400 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುಶಾಂತ್. ಹೀಗೆ ಫಸಲು ಮುಂದುವರೆದರೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೈತ.

ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಹಣ್ಣು (ETV Bharat)

"ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾವಯವವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಇವರು ಬೆಳೆದ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖುರ್ದಾ ಜಾಂಕಿಯಾ - ರಾಣ್ಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್ ಅವರ ಹೊಲವಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಮೊದಲು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಯನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಈಗ ತಾಜಾ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಾವಯವ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರುಚಿಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಹಕ ಮಾಣಿಕ್ಯ.

ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆಸಕ್ತಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊದಲ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕೃಷಿ ಇದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸುಶಾಂತ್ ಇತರ ರೈತರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸುಶಾಂತ್ ಬೆಳೆದ ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಾಣಲೆಂದೇ ಅಕ್ಕ - ಪಕ್ಕದ ರೈತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಸಲಹೆ ಕೂಡ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ.

ರೈತ ಸುಸಂತಾ ಕುಮಾರ್ ಭೋಲಾ (ETV Bharat)

ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತ ಬಿಭೂತಿ ಭೂಷಣ್ ಚೋಟೋರಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಶಾಂತ್ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲು. ಈ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಸುಶಾಂತ್ ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕೃಷಿಗೆ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಸಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಂಟರ್ ಡಾನ್ ತಳಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಸುಶಾಂತ್ ಅವರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಇತರ ರೈತರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಬೆಗೋನಿಯಾದ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಸಾಹು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಒಡಿಶಾದ ಕೊರಾಪುಟ್ ಕಂದಮಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಖೋರ್ಧಾ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

TAGGED:

ORGANIC STRAWBERRY FARMING
FRUIT CROP CULTIVATION
ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬೆಳೆ
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ
STRAWBERRY FARMING

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

