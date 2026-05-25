ETV Bharat / bharat

ಇದು ತೆಲಂಗಾಣದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್! ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿಯ ಶ್ರಮ

ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Ordinary women running a petrol station successfully and making a profit
ಮಹಿಳೆಯರೇ ನಡೆಸುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 25, 2026 at 2:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ತೆಲಂಗಾಣ: ಇಲ್ಲಿನ ನಾರಾಯಣಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್​​ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಇವರು ಇತರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಛಲ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕರೆ ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಇವರು ಸಾಕ್ಷಿ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ ಸ್ಥಾಪಿಸುರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು, ನಾವೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರೇ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಸಿಕ್ಕ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೌರವವೂ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಸಂಘ ಕಾರಣ. ಸಂಘದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೀಗೆ ರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

ನಾರಾಯಣಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಸಂಘವು ಸಾವಿರಾರು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಆದಾಯ ಹೇಳುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಅಂದಿನ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್‌ಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 'ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ನಡೆಸುತ್ತೀರಾ' ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಮರುದಿನವೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ನಾರಾಯಣಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 726 ಗಜಗಳಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಡಿಆರ್‌ಡಿಎ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಪಿಸಿಎಲ್) ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೂ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಸಂಘ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಿತಾ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಏಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಡೆಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಧನ್ವಾಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದೆವು. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಬಂಕ್​ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ಇದನ್ನು ಸದ್ಯ ತೆಲಂಗಾಣದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್​ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಆದರೂ ಕಳೆದ 16 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 3,000 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 11,500 ಲೀಟರ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, 26.26 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ 18,000 ರೂ., ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪರ್‌ಗೆ 13,000 ರೂ. ಮತ್ತು ಅಟೆಂಡರ್‌ಗೆ 6,000 ರೂ. ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾರಾಯಣಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು.

ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸೋನಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ದಿನಗೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಬಳದಿಂದ ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ರೆನವೆಟ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಅನಿತಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಈ ಮೊದಲು ಹೊಲ-ಗದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಬಳದಿಂದಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿರುವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಗೂ ಸಬಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

''ಮಹಿಳೆಯರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟ, ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಲ್ಲ, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಇಳಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಭಯದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಜಗ್ಗಲಿಲ್ಲ. ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದೆವು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ಭಾಗವಹಿಸಲು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿತು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಬಂಕ್​ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದೆವು. ಬಂಕ್​ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದಿದೆ'' ಎಂದು ಸಂಘದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಎಸ್.ಚಂದ್ರಕಲಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಟ್ಟು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಮೈಸೂರಿನ ಪದವೀಧರೆ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ರತ್ನಮ್ಮ!

TAGGED:

WOMEN RUNNING PETROL BUNK
NARAYANPET PETROL BUNK
PETROL BUNK
SELF HELP
WOMEN POWER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.