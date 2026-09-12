ಒರಾಂಗುಟನ್ ಒಗಟು: ಮೂವರು ಶಂಕಿತರ ವಿಚಾರಣೆ, ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದು ಇಷ್ಟು
ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ ಒರಾಂಗುಟಾನ್ಗಳನ್ನು ಒಡಿಶಾಗೆ ಹೇಗೆ ತರಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೂವರು ಶಂಕಿತ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು. ಅವರ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಒಡಿಶಾ ಡಿಜಿಪಿ ವಿನಯತೋಷ್ ಮಿಶ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 12, 2026 at 2:20 PM IST
ಭುವನೇಶ್ವರ (ಒಡಿಶಾ): ಬಾಲಸೋರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉದಯಪುರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಂಕೋಥಾದ ಬಡಪಹಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅಪರೂಪದ ಐದು ಒರಾಂಗುಟಾನ್ (ನರವಾನರ) ಮರಿಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಲಸೋರ್ನಿಂದ ಐದೂ ಒರಾಂಗುಟಾನ್ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಭುವನೇಶ್ವರದ ನಂದನಕಾನನ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವು ಅವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒರಾಂಗುಟನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದವು? ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲುಪಿದವು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯು (STF) ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಮೂವರು ಶಂಕಿತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ದಿಘಾದಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದರಿಂದ ಈ ಮೂವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಒರಾಂಗುಟಾನ್ಗಳನ್ನು ಒಡಿಶಾಗೆ ಹೇಗೆ ತರಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರನ್ನು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಬಳಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಎಸ್ಟಿಎಫ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಒರಾಂಗುಟಾನ್ಗಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ವಾಹನವು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ಐದು ಒರಾಂಗುಟಾನ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವು?, ಅವುಗಳನ್ನು ತರಲು ಯಾವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು? ಮತ್ತು ಯಾರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದರು? ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕರೆತರುವ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಎಸ್ಟಿಎಫ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಟಿಎಫ್ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು" ಒಡಿಶಾ ಡಿಜಿಪಿ ವಿನಯತೋಷ್ ಮಿಶ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಸದ್ಯ, ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಖೋರ್ದಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂದನಕಾನನ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿದೆ. ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಒರಾಂಗುಟಾನ್ಗಳು ಈಗ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ, ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಕಾಲಕಳೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (PCCF) ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಝಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ. ಅವು ಹೊಸ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಮರಿಗಳು ಒಡಿಶಾಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದವು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಈ ಒರಾಂಗುಟಾನ್ಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒರಾಂಗುಟಾನ್ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸುವುದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು PCCF ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವುಗಳಿಗೆ ಈಗ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಸೇಬು ಮತ್ತು ಹಾಲು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲಿನಗಿಂತ ಈಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆಟವಾಡಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೇತಾಡುತ್ತಿವೆ. 24 ಗಂಟೆಯೂ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ (AC) ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಪರೂಪದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆಗೆ ಒಡಿಶಾವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಗಣೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಚರಣ್ ಮಾಝಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪರೂಪದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಈ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾಲವು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಒಡಿಶಾಗೆ ತರಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವಂತೆಯೂ ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು, ಸಾಗಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತರಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಪರಾಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬ್ಯೂರೋ (WCCB) ಹಾಗೂ ಇತರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆಯೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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