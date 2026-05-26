ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಕಿತ್ತಳೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಳಕೆ: IIT BHU - ಪಾರುಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆ
ಐಐಟಿ ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಪಾರುಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ ಬಣ್ಣವಾದ ಮಲಾಕೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 26, 2026 at 2:10 PM IST
ವಾರಣಾಸಿ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ) ಮತ್ತು ಪಾರುಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ ಬಣ್ಣವಾದ ಮಲಾಕೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನವೀನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಜಲದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಜಂಟಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಐಐಟಿ (ಬಿಹೆಚ್ಯು) ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಡೋದರಾದ ಪಾರುಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪಾರುಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವು ನಡೆಸಿತು.
ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ (ಬಿಹೆಚ್ಯು) ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾ. ವಿಶಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಪುಣೆಯ ಜೆಎಸ್ಪಿಎಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಲೋಕ್ ತಿವಾರಿ, ಗೌರಂಗ್ ದಾಮ್ಲೆ, ಡಾ. ಶಿವೇಂದು ಸಕ್ಸೇನಾ, ಡಾ. ವಿಶಾಲ್ ಸಂಧ್ವರ್, ದೀಕ್ಷಾ ಸಕ್ಸೇನಾ ಮತ್ತು ಡಾ. ದೀಪಕ್ ಜಾಧವ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಶೋಧಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ನ್ಯಾನೊಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಅನ್ನು ಕಿತ್ತಳೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳ ಸಾರವನ್ನು (ಸಿಟ್ರಸ್ ಸಿನೆನ್ಸಿಸ್) ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ತಂತ್ರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಇನ್-ಸಿಟು ಪಾಲಿಮರೀಕರಣ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಟಿನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ (SnO₂) ನ್ಯಾನೊಕಣಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಯಾನಿಲಿನ್ (PANI) ಮತ್ತು ಪಾಲಿಪೈರೋಲ್ (PPy) ನ ಸಹ-ಪಾಲಿಮರೀಕೃತ ಪದರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುವ ಬಣ್ಣ-ಭರಿತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಗಂಭೀರ ಪರಿಸರ ಅಪಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಲಾಕೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಷಕಾರಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜನಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯವಲ್ಲದ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಜಲಚರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಐಐಟಿ (ಬಿಎಚ್ಯು) ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ. ಅಮಿತ್ ಪಾತ್ರ, ಸಂಶೋಧಕರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಈ ರೀತಿಯ ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸುಸ್ಥಿರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಐಐಟಿ (ಬಿಹೆಚ್ಯು) ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಐಐಟಿ (ಬಿಹೆಚ್ಯು) ಮತ್ತು ಪಾರುಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಡುವಿನ ದೃಢವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಯೋಗಕ್ಕೆ ಈ ಜಂಟಿ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಜೀವರಾಸಾಯನಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ವಸ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಏಕೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ವಿಶಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಐಐಟಿ (ಬಿಹೆಚ್ಯು), ಪಾರುಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಕೆ. ಕೆ. ವಾಘ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಿಕ್ ಒದಗಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡವು ತನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು. ಭವಿಷ್ಯದ ಕೆಲಸವು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
