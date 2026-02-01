ಸೃಜನಶೀಲ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ; ಕಿತ್ತಳೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತು
ಎವಿಜಿಸಿ ವಲಯ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ವೃತ್ತಿಪರರ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ.
Published : February 1, 2026 at 3:34 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸೃಜನಶೀಲ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಇಂದು ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
ಭಾರತವು ಅನಿಮೇಷನ್, ವಿಷುಯಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಕ್ಸ್ (ಎವಿಜಿಸಿ) ವಲಯ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ವೃತ್ತಿಪರರ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈನ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, 15,000 ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು 500 ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಎವಿಜಿಸಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕ್ರಮವು ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸೃಜನಶೀಲ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ, ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
2025-26ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಸಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಆಧಾರಿತ ವಲಯಗಳು ಉದ್ಯೋಗ, ನಗರ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಗಮನಾರ್ಹ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಕಿತ್ತಳೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳು, ಕಲಾತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2025-26 ನಗರ ಸೇವೆಗಳು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಳದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಡಚಣೆಗಳಂತಹ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ವಿನ್ಯಾಸ ಉದ್ಯಮವು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ದೇಶವು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ವಿನ್ಯಾಸಕರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಪೂರ್ವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಿಸೈನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ 2047 ರವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರವು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಕೂಡ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮರುಮಾರಾಟಗಾರರ ಘಟಕದ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದರು.
ದೇಶದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇವೆಗಳು, ಐಟಿ-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳು, ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು ಸೀತಾರಾಮನ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
