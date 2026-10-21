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ಜೆಫ್ರಿ ಎಫ್​ಸ್ಟೀನ್​ ಜೊತೆಗಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್​ ಪುರಿ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್​: ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೇಳಿದ ವಿಪಕ್ಷಗಳು

ಜೆಫ್ರಿ ಎಫ್​​ಸ್ಟೀನ್​ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಇರುವ ಫೋಟೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

HARDEEP PURI EPSTEIN FILES
ಜೆಫ್ರಿ ಎಫ್​ಸ್ಟೀನ್​ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್​ ಪುರಿ. (X@rautsanjay61)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 21, 2026 at 8:29 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಜೆಫ್ರಿ ಎಫ್​​ಸ್ಟೀನ್​ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅವರು ಖಾಸಗಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನೆ (UBT) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಬುಧವಾರ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗಿರುವ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ನಾಯಕ ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪುರಿ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವರು ಯಾರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಗಳು ಹೊರಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎಫ್​​ಸ್ಟೀನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪುರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಸಭೆಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ರಾವತ್, ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಮೋದಿಜೀ, ನಿಮ್ಮ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಪುರಿ ಅವರು ಜೆಫ್ರಿ ಎಫ್​​ಸ್ಟೀನ್ ಅವರನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೇ? ಅವರು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರು? ಇದು ಕೇವಲ ಆರಂಭವಷ್ಟೇ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಿ. ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್!" ಎಂದು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಾವತ್, ಎಫ್​​ಸ್ಟೀನ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಎಫ್​​ಸ್ಟೀನ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅವರು, ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗಿರುವ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

"ನಾವು ಕೇವಲ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಎಫ್​​ಸ್ಟೀನ್ ಕಡತಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿವೆ. ಮೋದಿ ಸಂಪುಟದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಪುರಿ, ತಾವು ಎಂದಿಗೂ ಎಫ್​​ಸ್ಟೀನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯು ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿ. ವಿ. ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇದನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮುಂಬೈ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರ್ಚೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಕ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, "ನಿನ್ನೆ ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ಕಡತಗಳಿಂದ ಹರ್ದೀಪ್ 'ಎಫ್​​ಸ್ಟೀನ್' ಪುರಿ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೊರಬಂದವು. ಅಮೆರಿಕ-ಭಾರತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು, ಇದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದರೂ 'ವಿಡಿಯೋ' ಕೂಡ ಹೊರಬರಲಿದೆಯೇ? ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನಾಯಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಫ್​​ಸ್ಟೀನ್​ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಎಫ್​​ಸ್ಟೀನ್ ಜೊತೆಗಿರುವಂತೆ ತೋರುವ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ದಿಪ್ಕೆ "ಎಫ್​​ಸ್ಟೀನ್ ಜೊತೆ ತಾನು ಎಂದಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪುರಿ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಎಫ್​ಸ್ಟೀನ್​ ಫೈಲ್ಸ್​ ಕುರಿತು ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್​ ಪುರಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಈ ಆರೋಪಗಳು ಆಧಾರರಹಿತ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು.

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JEFFREY EPSTEIN
CONGRESS
ಜೆಫ್ರಿ ಎಫ್​​ಸ್ಟೀನ್
ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ
HARDEEP PURI EPSTEIN FILES

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