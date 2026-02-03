ETV Bharat / bharat

ಸಂಸತ್​ ಬಜೆಟ್​ ಅಧಿವೇಶನ; ಎರಡೂ ಸದನದಲ್ಲೂ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಗದ್ದಲ, ಸದನ ಮುಂದೂಡಿಕೆ

ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ- ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಂದ, ನರವಾಣೆ ಅವರ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದೆ.

ಸಂಸತ್​ ಬಜೆಟ್​ ಅಧಿವೇಶನ (Sansad TV)
By PTI

Published : February 3, 2026 at 2:20 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ-ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಸದನದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದರು.

ಶೂನ್ಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ಜೈರಾಮ್​ ರಮೇಶ್​, ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಭಾ ನಾಯಕ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ, ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಕಡಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ಎಂದ ಅವರು, ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಟ್ಟದನ್ನೂ ಹುಡುಕಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಸದನಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದ ನಡವಳಿಕೆ ಎಂದರು.

ಈ ನಡುವೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಇದು ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.

ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿಪಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್​, ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಗದ್ದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕುರಿತು ಇಂದು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಿದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಹತಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ನಡ್ಡಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಡವಳಿಕೆ. ಅವರ ಹತಾಶೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಟಿಎಂಸಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ನಂತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಟಿಎಂಸಿ ಕೂಡ ಸದನದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದು, ತಾವು ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಎಸ್‌ಐಆರ್ ನಡೆಸುವಾಗ ಪೀಡಿತ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಮುಂದೂಡಿದ ಲೋಕಸಭೆ: ಬಜೆಟ್​ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ಸಂಸದರ ನಿರಂತರ ಘೋಷಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.

ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ. 18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಪ್ಪಂದದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಇಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ಮಂಡಿಸಿದರು.

ಬಳಿಕ ಮಾಜಿ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಂಎಂ ನರವಾಣೆ ಅವರ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಇಂದು ಕೂಡ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದವು. ಗದ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ಪೀಕರ್​​ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಸದನವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದರು.

