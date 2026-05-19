ಜಸ್ಟ್ 22 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರ ದಾಳಿ, ಇದು ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ದ್ವಿವೇದಿ
ಭದ್ರತೆಯು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯು ಭರಿಸಬೇಕಾದ ವೆಚ್ಚವಲ್ಲ. ಸಮೃದ್ಧಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಗತಿಪರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಷರತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : May 19, 2026 at 4:20 PM IST|
Updated : May 19, 2026 at 5:14 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಣಿಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸೆಮಿನಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 12 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ.
2025ರ ಮೇ 6-7ರ ನಡುವೆ ರಾತ್ರಿ ಭಾರತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತು. 22 ನಿಮಿಷದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ನಿಖರತೆ, ಮಾಹಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಕೇತ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ನೀಡಿತು. ಆಳವಾದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಊಹೆಯನ್ನು ಮುರಿದೆವು. ಬಳಿಕ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆವು. ಈ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅಂಶವೂ 88 ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಮಾಡಿದೆವು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವ ಸಾಧನವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಎಂದು ದ್ವಿವೇದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, 'ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಭದ್ರತೆ- ಸುಸ್ಥಿರ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪವರ್' ಎಂಬ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಸಮೃದ್ಧಿಯು ಶಕ್ತಿ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ರಾಜಕೀಯವೇ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ನಡುವಿನ ಗಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗಡಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಕಾಲೀನ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಈಗ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸಂಶೋಧನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ರಚನೆಗಳ ಮೇಲೂ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭದ್ರತೆಯು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯು ಭರಿಸಬೇಕಾದ ವೆಚ್ಚವಲ್ಲ, ಸಮೃದ್ಧಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಗತಿಪರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಷರತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಳಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
