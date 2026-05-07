ETV Bharat / bharat

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್‌'ಗೆ 1 ವರ್ಷ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ಉಗ್ರರು ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕೇಳಿ ನಡೆಸಿದ ಅಮಾಯಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನರಮೇಧಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಾರತ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 2025ರ ಮೇ 7ರ ನಡುರಾತ್ರಿ, ಮೇ 6ರ ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡರಿಯದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು.

ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಮಹಿಳಾ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 7, 2026 at 8:09 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ಉಗ್ರರು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ನ ಬೈಸರನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ 26 ಮಂದಿ ಪುರುಷ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಮನಬಂದಂತೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಕ್ರೌರ್ಯ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರ ರಕ್ತ ಕುದಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನರಿಬುದ್ಧಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಭಾರತ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಮಾರ್ಗವೇ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್'.

ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 26ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದಾಗಿ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಮೇ 6ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು 7ರ ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೂರು ಸೇನಾ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ಭೀಕರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದ 9 ಪ್ರಮುಖ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕನಿಷ್ಠ 100 ಉಗ್ರರನ್ನು ಮಣ್ಣು ಸೇರಿಸಿತ್ತು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಶಿಬಿರಗಳ ಮೇಲಿನ ಭಾರತದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಾವಲ್‌ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ (ಜೆಇಎಂ) ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ, ಮುರಿಡ್ಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೈಬಾದ ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಿಯಾಲ್‌ಕೋಟ್‌ನ ಮೆಹಮೂನಾ ಜೋಯಾದಲ್ಲಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಮುಜಫರಾಬಾದ್‌ನ ಸವಾಯಿ ನಲಾ ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ನಾ ಬಿಲಾಲ್, ಕೋಟ್ಲಿಯ ಗುಲ್ಪುರ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ಬಾಸ್, ಭಿಂಬರ್‌ನ ಬರ್ನಾಲಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಜಲ್‌ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಉಗ್ರರ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಧ್ವಂಸಗೊಂಡಿವೆ.

ಭಾರತದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಕ್ಷರಶ: ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನಾ ವಿಮಾನಗಳು, ಡ್ರೋನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ದಾಳಿಯ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರೂ ಭಾರತದ ಸೇನಾ ಶಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಮೇ 10ರಂದು ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಹಾಟ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗಳಾಗಿ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಮೂಲಕ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

ವಿಶ್ವದೆದುರು ಭಾರತದ ಸೇನಾಶಕ್ತಿಯ ಅನಾವರಣ: ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೇವಲ ವೈರಿ ದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ವದೆದುರು ಭಾರತದ ಸೇನಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೇನಾಬಲಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಭಾರತದ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿತು.

ಭಾರತ ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿತು. ಮಾರಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಬಲ್ಲ ಸ್ವದೇಶಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು. ಡ್ರೋನ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆ, ನೆಟ್‌ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗುರಿ (ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ(AI)ಯ ಏಕೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಎನಿಸುವ ಬದಲಾವಣೆಯಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೇಕೆ, ಭಾರತ ನಿರ್ಮಿತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿತು.

ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಕಳೆದ ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ನಡೆಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇದೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಗುರಿಗಳನ್ನೇ ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿತು.

ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ
ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ (IANS)

ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಲವು ಬೃಹತ್ ಖರೀದಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಮೂರೂ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ಹೊಸ ವೇದಿಕೆಗಳು, ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಶ್ರೇಣಿಯ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿವೆ. ಸೇನೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ದಾಳಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಖರೀದಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಐದು S-400 ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯ ಮಟ್ಟ ಏರಿಸಲು ವ್ಯಾಪಕ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್‌ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2.38 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮಿಲಿಟರಿ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಒಪ್ಪಂದದಡಿ 114 ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.

ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ನರಮೇಧ: ಅದು 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು. ಭಾರತದ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅದ್ಭುತ ಹಚ್ಚ ಹಸುರಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ನ ಬೈಸರನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಆನಂದದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿದ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಉಗ್ರರು, ಪುರುಷರನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ, ಮೊದಲು ಅವರ ಧರ್ಮ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಲಾಂನ ಕಲ್ಮಾ ಹೇಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಿಂದೂಗಳು ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಸನಿಹದಿಂದಲೇ ಮನಬಂದಂತೆ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಬೈಸರನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 26 ಮಂದಿ ಅಮಾಯಕರ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ರಕ್ತ ಹರಿದಿತ್ತು. ತನ್ನ ಪತಿಯ ಶವದ ಪಕ್ಕ ಕುಳಿತ ಯುವತಿಯ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲರ ಮನಕಲಕಿತ್ತು.

ತನ್ನ ಪತಿಯ ಶವದ ಪಕ್ಕ ಕುಳಿತ ಯುವತಿಯ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಕಲಾವಿದ
ತನ್ನ ಪತಿಯ ಶವದ ಪಕ್ಕ ಕುಳಿತ ಯುವತಿಯ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಕಲಾವಿದ (IANS)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಮ್ಮ ಷರತ್ತಿನಿಂದ ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು; ರಾಜನಾಥ್​ ಸಿಂಗ್​

TAGGED:

OPERATION SINDOOR FIRST ANNIVERSARY
INDIAN ARMY
MULTI DOMAIN COMBAT MISSION
PAHALGAM TERROR ATTACK
OPERATION SINDOOR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.