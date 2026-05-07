ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ವರ್ಷಾಚರಣೆ; ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಬಿಟ್ಟ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಂಡಿತ!
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಶೆಲ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಂಚ್ನ ಜಾಮಿಯಾ ಜಿಯಾ ಉಲ್ ಉಲೂಮ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.
Published : May 7, 2026 at 5:19 PM IST
ಜಮ್ಮು: ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ನಂತರ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪೂಂಚ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪಡೆಗಳು ಶೆಲ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಪರ್ದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ. ಇವರು ಜಾಮಿಯಾ ಜಿಯಾ ಉಲ್ ಉಲೂಮ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಶೆಲ್ ದಾಳಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಾಯಗೊಂಡರೆ, ಅದರ ಶಿಕ್ಷಕ ಖಾರಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಶೆಲ್ ದಾಳಿ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಶರ್ಮಾ, 2025ರ ಮೇ 7ರಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಳಗೆ ಜೋರಾದ ಸ್ಫೋಟಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೀತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದವು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಆ ದಿನದ ನೆನಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ನಾನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹೋಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಶೆಲ್ ದಾಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಆಗಲೇ ಜಾಮಿಯಾ ಜಿಯಾ-ಉಲ್-ಉಲೂಮ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಯೀದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹಬೀಬ್ ಅವರಿಂದ ಕರೆ ಬಂತು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಜಾಮಿಯಾ ತಲುಪಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಖಾರಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಗಾಯಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದೆವು. 45 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಖಾರಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ನನ್ನ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿದರು ಎಂದರು.
ಖಾರಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಿಂದ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ನೋವುಗಳು ಇನ್ನು ಹಸಿರಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳಿಂದ ಅಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು.
ಎಲ್ಒಸಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ ದಾಳಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಚಕಮಕಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದವು. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪಡೆಗಳು ಪೂಂಚ್ ಪಟ್ಟಣದ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಶೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂತೆ ನಾನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆ ಸಂಕಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಲಗಿದ್ದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಶೆಲ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಖಾರಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ರಾತ್ರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರದ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರು ತರಗತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮುಂಜಾನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಂತರ ಶೆಲ್ ದಾಳಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖಾರಿ ಜಮೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್, 2025ರ ಮೇ 6 7 ರ ಮಧ್ಯದ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಮಿನರಿಯಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಖಾರಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದಿತ್ತು. ಆದರೂ ಅವರು ಕೆಳಗೆ ನಡೆದು ಬಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ವಿಧಿ ಬೇರೆಯದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಜಾಮಿಯಾ ಅವರ 25 ವರ್ಷದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಶೆಲ್ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಾರು 500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸುರಂಕೋಟ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲವೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.ಜೀವನ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಜಮೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಶೆಲ್ ಬೀಳುವ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಖಾರಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಜಮೀಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಶೆಲ್ ದಾಳಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ಅಂದಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತಂದುಕೊಂಡರು.
ಇದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕೊನೆ ಊಟ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ಎಂದು ಸಂಭವಿಸದಿರಲಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಶೆಲ್ ದಾಳಿಗೆ ಪೂಂಚ್ನಲ್ಲಿ 14 ನಾಗರಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 60 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಂಚ್ ನಗರದಲ್ಲೇ 11ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಗಡಿಯಾಚಿಗಿನ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಎಲ್ಒಸಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀಯ ಜೀವ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದವು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಾಮೀಯಾ ಜಿಯಾ ಉಲಮ್ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಒಸಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಖಚಿತತೆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
