ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ಗೆ ವರ್ಷ; ಬಲವಾದ ವಾಯು ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಯುದ್ಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಕರೆ
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿತು, ಜೊತೆಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತದ ನಿಖರ ಸುಧಾರಿತ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿತು.
Published : May 6, 2026 at 3:43 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮೇ 6-7ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಹಲವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿತು, ಹಲವಾರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಿತು. ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಖರ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಯುದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.
ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಕೆಂಪು ರೇಖೆಯನ್ನು ಮರು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ವಾಯು ಶಕ್ತಿಯ ಜಂಟಿ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು. ದೃಢವಾದ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ವಾಯುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸೈಬರ್ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅರಿವಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವ್ಯವಹಾರ ತಜ್ಞರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ, ಲೇಹ್ನಿಂದ ಸರ್ ಕ್ರೀಕ್ವರೆಗೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ದಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದವು. ಅಲ್ಲದೇ ಪಡೆಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನೈತಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಸಹ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿತು.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ನಿವೃತ್ತ ಏರ್ ಕಮೋಡೋರ್ ಗೌರವ್ ಎಂ ತ್ರಿಪಾಠಿ, ಸಂಘರ್ಷದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಾಯು ಶಕ್ತಿಯ ನಿರ್ಣಾಯಕತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಭವಿಷ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಮೂರು ಸೇವೆಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ವಾಯು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅದು ಎದುರಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಡ್ರೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಶತ್ರುಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಡ್ರೋನ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಜಾಮ್ ಮಾಡುವುದು ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಚರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಜಿಪಿಎಸ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ-ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಹೋಮಿಂಗ್ ಸಾಧನಗಳು ಇರಬಹುದು. ಅವು ಬಹುಶಃ ಸಮೂಹವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಏರ್ ಕಮೋಡೋರ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವಧಿಪೂರ್ವ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಐಎಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುವಿಧದ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಎಎಫ್ನಲ್ಲಿ, ಡ್ರೋನ್ ವಿರೋಧಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಡ್ರೋನ್ ವಿರೋಧಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಕಲಿತ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಾಠಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದವು.
ಮಾಜಿ ವಾಯು ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ, ಎಸ್ 400 ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಅವು ಭಾರತೀಯ ಆಕಾಶವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎದುರಾಳಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಹೊಡೆತವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.
ಎಸ್ 400 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಅವುಗಳ ಮೋಸದ ರೂಪಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಮಿಲಿಟರಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ಸಿಸಿಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಜಿ ಐಎಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಐಎಎಫ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಭಾಗವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಗಾಳಿಗೆ ಚಿಮ್ಮುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಯುವುದು ವೈಮಾನಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಎಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ಇದರಿಂದ ಪಡೆಯಲಿದೆ.
ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಗ್ರಹದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೆಂಪು ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ನವದೆಹಲಿ ಶತ್ರುವಿನ ಪರಮಾಣು ವಂಚನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ದುಷ್ಯಂತ್ ಸಿಂಗ್ (ನಿವೃತ್ತ) ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಕಲಿತ ಪ್ರಮುಖ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಾಠವೆಂದರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂಯಮದಿಂದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪೂರ್ವಭಾವಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ವೇಗ, ಆಳ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಮಟ್ಟ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಂಪು ರೇಖೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ರಚನಾತ್ಮಕ ಪಾಠಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ನೀತಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲವು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದರು.
ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ಪಡೆಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರ (ಪಿಒಕೆ)ದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಖರವಾದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದವು.
ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಮೇ 7 ರಂದು ನಸುಕಿನ ಜಾವ 1:51ಕ್ಕೆ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧವೂ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ನಂತರದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿದಾಳಿಗಳನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಘರ್ಷ ಸುಮಾರು 88 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದು, ಮೇ 10ರ ಸಂಜೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯ ಮೊದಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು, ಸೇನೆಯು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಖಚಿತ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಿಂಧೂರ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಮೂವರು ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೈನಿಕರು ಪರಸ್ಪರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
