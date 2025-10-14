ಆಪರೇಶನ್ ಸಿಂದೂರ್ 2.0 ಮಾತ್ರ ಮಾರಕ, ಸಂದೇಹವೇ ಬೇಡ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಲೆ.ಜ.ಕಟಿಯಾರ್
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಬಹುದು ಎಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದ ಲೆ.ಜ.ಕಟಿಯಾರ್, ಆಪರೇಶನ್ ಸಿಂದೂರ್ 2.0 ಮಾತ್ರ ಮಾರಕವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
Published : October 14, 2025 at 7:57 PM IST|
Updated : October 14, 2025 at 8:13 PM IST
ಜಮ್ಮು: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ರೀತಿಯ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಅದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ, ಅಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿರುವ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ 2.0 ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಕಟಿಯಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು 'ಸಾವಿರ ಕಡಿತಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ರಕ್ತಸಿಕ್ತಗೊಳಿಸುವ' ತನ್ನ ನೀತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸೇನೆಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
#WATCH | Jammu, J&K: Lt. Gen Manoj Kumar Katiyar, GOC-in-C, Western Command, says, " unless pakistan's way of thinking changes, it will continue to take the actions it has taken... in operation sindoor, we have destroyed its airbases and posts, but it may again attempt… https://t.co/HLNrwWPyCU pic.twitter.com/pAaHDZakCH— ANI (@ANI) October 14, 2025
ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಬೇಡ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂಥ ವಿಫಲ ಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮವು ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಯಾನಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಬೇಡ ಎಂದು ಕಟಿಯಾರ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಮಾದರಿಯ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ಅದು ಅಂತಹ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 'ಸಾವಿರ ಕಡಿತಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ರಕ್ತಸಿಕ್ತಗೊಳಿಸುವ' ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೀತಿಯಂತೆ ಅದು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಾಯುನೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕೂಡಾ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂಥ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮವು ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಕವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು ಎಂದರು. ನಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಂದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗನ್ನಿಸದು. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ವ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾಪಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು, ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಯತ್ಪಾದನೆಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀಗಂಗಾನಗರದ ಗಡ್ಶಾನಾ ಸೇನಾ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
