ETV Bharat / bharat

ಭಾರತದಲ್ಲಿ AI ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪಣ: ಓಪನ್‌ಎಐ, ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್, ಟಿಸಿಎಸ್ ನಡುವೆ ಬಹು - ವರ್ಷಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಘೋಷಣೆ

ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ 100 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ AI ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟಿಸಿಎಸ್‌ನ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Etv BharatTCS Enter Multi Year Partnership To Develop AI Infrastructure In India
ಓಪನ್‌ಎಐ, ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್, ಟಿಸಿಎಸ್ ನಡುವೆ ಬಹು-ವರ್ಷಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಘೋಷಣೆ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 19, 2026 at 3:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮುಂಬೈ: ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್, ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್‌ನ (ಟಿಸಿಎಸ್) ಹೈಪರ್‌ವಾಲ್ಟ್ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಓಪನ್‌ಎಐ ಭಾರತದಲ್ಲಿ AI ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಬಹು-ವರ್ಷಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಇಂಡಿಯಾ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಇರಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟಿಸಿಎಸ್ 100 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ AI ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಟಿಸಿಎಸ್ ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ AI ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ AI ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಹು - ಆಯಾಮದ ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಉದ್ಯಮ, ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ AI - ಚಾಲಿತ ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದೆ.ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ AI ನೇತೃತ್ವದ ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವುದು. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ AI ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು AI ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಓಪನ್‌ಎಐ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಟಿಸಿಎಸ್ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರಿಗೆ AI ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಹಕಾರದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ AI ಅನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪಾಲುದಾರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಎನ್‌ಜಿಒಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸುಧಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯುವಜನರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಭಾರತವು ಈಗಾಗಲೇ AI ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಭೆ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಓಪನ್‌ಎಐ ಸಿಇಒ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್‌ಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಓಪನ್‌ಎಐ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಎಐ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ AI ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಆಲ್ಟ್‌ಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಓಪನ್‌ಎಐ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ಸಹಯೋಗವು ಭಾರತದ AI ನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ AI ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಓಪನ್‌ಎಐ ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಓಪನ್‌ಎಐ ಮತ್ತು ಟಿಸಿಎಸ್‌ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಭಾರತದ ಯುವಕರನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಅವರನ್ನು ಸಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಹೈಪರ್‌ಸ್ಕೇಲರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು AI-ಚಾಲಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ದೊಡ್ಡ - ಪ್ರಮಾಣದ AI-ಸಿದ್ಧ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದೊಂದಿಗೆ ಟಿಸಿಎಸ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್‌ವಾಲ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರ್ಯಾಕ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ - ನಿರ್ಮಿತ, ದ್ರವ-ತಂಪಾಗುವ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು AI ನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನಾಗಲು ಮತ್ತು AI ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್​ ಗೇಟ್ಸ್​ ಭಾಗಿಯಾಗಲ್ಲ: ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್​ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಭಾರತ ಕೇವಲ AI ಕ್ರಾಂತಿಯ ಭಾಗವಲ್ಲ, ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಎಐ ಇಂಪಾಕ್ಟ್​ ಶೃಂಗಸಭೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

TAGGED:

TATA GROUP
INDIA AI IMPACT SUMMIT 2026
AI
OPENAI
TCS ENTER MULTI YEAR PARTNERSHIP

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.