'ಎಲ್ಲವೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ದುಡಿಯೋರು ಯಾರು?': ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ
ವಿದ್ಯುತ್, ಬಸ್ ಸಂಚಾರ, ಸೈಕಲ್, ಪಡಿತರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ದುಡಿಯುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದಿದೆ.
Published : February 19, 2026 at 4:49 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣ, ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಲವು ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟೀಕಿಸಿತು.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ವಿಪುಲ್ ಎಂ.ಪಾಂಚೋಲಿ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠ, "ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜ್ಯಗಳು ಆದಾಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವುದು ಓಲೈಕೆಯಲ್ಲವೇ?: "ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಓಲೈಕೆಗೆ ಸಮಾನವಲ್ಲವೇ?. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ದುಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಜನರ ದುಡಿವ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲದೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ.
ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್, "ನೀವು ರಾಜ್ಯದ ಬಡವರನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲವೇ" ಎಂದು ಪೀಠ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
ಇದು 'ಉಚಿತ'ವಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ: ಮುಂದುವರೆದು ಪೀಠವು, "ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ?. ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನೆರವು ನೀಡಬಹುದು. ಶಕ್ತರು, ಅಶಕ್ತರನ್ನು ಗುರುತಿಸದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತೀರಾ? ಇದು ಓಲೈಕೆಯಲ್ಲದೇ ಮತ್ತೇನು?" ಎಂದಿತು.
"ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತ ಆಹಾರ, ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಬದಲು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಎರಡು ಅಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ನೌಕರರ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ" ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿತು.
ಮುಂದೆ ದುಡಿಯುವವರೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ: "ಆಹಾರ, ಸೈಕಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆಯೇ? ಎಲ್ಲವೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಕೇಳಿದರು.
