'ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ' ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ಏಕೀಕರಣದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿದೆ: ಜನರಲ್ ದ್ವಿವೇದಿ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಣ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಜನರಲ್ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 9, 2026 at 3:44 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: "ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸಲಾದ 'ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ' ಭಾರತದ ಮೂರು ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ಸಮನ್ವಯತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕ" ಎಂದು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

"ಪಾಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸಲಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಸೇನಾ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮೂರು ಪಡೆಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ರಣ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಸಿಂಧೂರ ಅಧ್ಯಯನಯೋಗ್ಯ ವಿಷಯ: "ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ಏಕೀಕರಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿದ ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ ಅಧ್ಯಯನಯೋಗ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ, 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್​ 22ರಂದು ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗ್ರರ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

"ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಡೆಯ ಯಶಸ್ಸಲ್ಲ. ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ, ಸೈಬರ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಾರ್‌ಫೇರ್ (EW)ಗಳ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಭೂಸೇನೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದವು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ನೌಕಾಪಡೆಯ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ನಡೆಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿತ್ತು" ಎಂದರು.

ಗಡಿ ಮೀರಿ ಹಬ್ಬಿದ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರ: "ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧಗಳು ಕೇವಲ ಭೌಗೋಳಿಕ ಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ, ಸಮುದ್ರ, ಸೈಬರ್, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ಅರಿವಿನ (Cognitive) ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೀಗೆ ಆರೂ ವಿಭಾಗಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

"ಇಂದಿನ ಯುದ್ಧತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಭೂಮಿ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ನಕ್ಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಗೆರೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಸೈಬರ್ ಪ್ರಭಾವ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತ್ರೀ-ಡಿ (3D) ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದಿದೆ. ನಾವು ಸದ್ಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳ ಅಘೋಷಿತ ಯುದ್ಧದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪಡೆಗಳು ಒಂದಾಗುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯತೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ" ಎಂದು ಜನರಲ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

"ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಕೇವಲ ಸಮನ್ವಯತೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಲೀನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮ್ಮಿಲನದತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

