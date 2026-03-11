ETV Bharat / bharat

ಸ್ಪೀಕರ್​ ಬಳಿ ನಮಗಿರುವುದು 'No, No, No' ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದ ಮಾತ್ರ: ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸಂಸದರ ಕಿಡಿ

ನೆಹರೂ ಜಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಇತರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತತೆಯನ್ನು ಈ ಕುರ್ಚಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಜೆಡಿಯ ಅಭಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸಂಸದರ ಕಿಡಿ (ANI File Photo)
By PTI

Published : March 11, 2026 at 6:57 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: "ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ" - ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರಿಂದ ಪದೇ ಪದೆ ಕೇಳಿಬರುವ ಮಾತು ಎಂದರೆ ಅದು NO, ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿರ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವ ನಿರ್ಣಯದ ಕುರಿತು ಕೆಳಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಹಲವು ಸಂಸದರು, ತಮಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್​ ಪೀಠದಿಂದ ಸಿಗಬೇಕಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೀಠಗಳು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದು ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದರು.

ಆರ್‌ಜೆಡಿಯ ಅಭಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ವಿಷಾದದಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಸ್ಪೀಕರ್​​ ಕುರ್ಚಿಯು ಸದನದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ನೆಹರೂ ಜಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಇತರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತತೆಯನ್ನು ಈ ಕುರ್ಚಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಸದನವು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 140ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸದರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ ಕರಾಳ ದಿನವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಬಡವರು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರು ಮಾತನಾಡಲು ಎದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಬರುವ ಒಂದೇ ಮಾತು ಎಂದರೆ ಅದು ನೋ.. ನೋ.. ನೋ ಎಂಬ ಧ್ವನಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಸಿನ್ಹಾ ಹೇಳಿದರು.

ಜೆಎಂಎಂನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹನ್ಸ್‌ಡಾಕ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ನೆಹರೂ ನಂತರ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವ ಪದ "ಇಲ್ಲ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಂದು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂದರೆ ಸಂಸದರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಂಡ್ಸಾಕ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಸೋನ್ವಾನೆ: ಮಂಗಳವಾರ ನಿರ್ಣಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಎನ್‌ಸಿಪಿ (ಎಸ್‌ಪಿ)ಯ ಬಜರಂಗ್ ಮನೋಹರ್ ಸೋನ್ವಾನೆ, ಬಿರ್ಲಾ ಜಿ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ನಮಗಿರುವ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲು ನಾವು ಈ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಂಪಾಗಿಸುವಂತೆ ಬಿರ್ಲಾ ಜಿ ಸಹ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಅವರು ನಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿ ನೋಡಿದಾಗ 'ನೋ,ನೋ,ನೋ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು. ನೀವು ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನನ್ನ ಪಕ್ಷವು ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಮಯ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಬಜರಂಗ್​, ಸ್ವೀಕರ್​ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಧ್ಯಾ ರೇ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದರು.

