ಪ್ರತಿ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ: ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಕಡಿಮೆ!
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನುಪಾತವು 75.8 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲದಲ್ಲಿನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೇವಲ 34.8 ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : September 28, 2026 at 12:17 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಂಗತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 'ಆವರ್ತಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲ ಸಮೀಕ್ಷೆ (ಜನವರಿ - ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025)ಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿವರಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನುಪಾತವು 75.8ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲದಲ್ಲಿನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೇವಲ 34.8 ರಷ್ಟಿದೆ.
ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜಧಾನಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ 11ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಕೊಹಿಮಾ ಶೇ. 52.3 ರಷ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಶೇ. 49.8 ಮತ್ತು ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಶೇ. 45.1 ಇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜೈಪುರ ಶೇ. 29.9, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಶೇ. 24 ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಶೇ. 20ರಷ್ಟಿದೆ. ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ತುಸು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಟ್ಟುಪಾಡು: ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಎದುರಿಸುವ ಅಡೆತಡೆಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕರು ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನೇ ಕೈಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಯಾಣ, ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಬೆಂಬಲದ ಕೊರತೆ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದೆ ಪುರುಷರ ಭಾಗಿತ್ವ ಪುರುಷರ ಉದ್ಯೋಗ ಅನುಪಾತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (72.2%), ಬೆಂಗಳೂರು (69.9%) ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ (67.5%) ನಗರಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಅಂಕಿ - ಅಂಶವು (75.8%) ರಾಜ್ಯದ ಸರಾಸರಿ (71.7%) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ (73%) ಎರಡನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿದೆ.
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯುವಕರು ಕೂಡ ಡೆಲಿವರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಅಥವಾ ಉಬರ್ ಮತ್ತು ರಾಪಿಡೊ ನಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಮೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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