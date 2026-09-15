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ನಾನು ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಆಯಿತು: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾದಲ್ಲಿ ಬಂಧನದ ಬೆದರಿಕೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕೇರಳದ ವ್ಲಾಗರ್​

ಪುರುಷ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಗೈಡ್​ ಇಲ್ಲದೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೇಶದ ಕಾನೂನನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಂಧನ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ವ್ಲಾಗರ್​ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 15, 2026 at 11:46 AM IST

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ಕೊಚ್ಚಿ (ಕೇರಳ): ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ 'ಬ್ಯಾಕ್‌ಪ್ಯಾಕರ್ ಅರುನಿಮಾ' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೇರಳದ ಮಹಿಳಾ ಟ್ರಾವೆಲ್​ ಬ್ಲಾಗರ್​, ಈ ಹಿಂದೆ ತಾವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್​ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ತಾವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾದ ಬಮ್ಯಾನ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಬಮ್ಯಾನ್​ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ, ಪುರುಷ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಗೈಡ್​ ಇಲ್ಲದೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಲಾಲಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬಮ್ಯಾನ್​ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಹಾಯ ಕೋರಿದ್ದರು. ಈ ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಕುರಿತು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದಲೂ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ಆ ಘಟನೆ ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಮ್ಯಾನ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್, ವೀಸಾ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಹಾಗೇ ಗೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವ್ಲಾಗರ್ ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾನು ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ನನಗೆ ಬಂಧಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಾಯಿತು ಎಂಬ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಕೈಕಾಲುಗಳು ನಡುಗಲು ಶುರುವಾಯಿತು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದಂತೆ ಆಯಿತು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗೂಗಲ್​ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಲೇಟ್​ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ. ಅವರು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಕಾರಣ ಬಂಧಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಇಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಘಟನೆ ತಿಳಿದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಮ್ಯಾನ್​ಗೆ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ. ಆತ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರು. ನಾನು ಮಹಿಳೆಯಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಆಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬ್ಲಾಗರ್​ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಗಡಿಯತ್ತ ಸುಮಾರು 500 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣದ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹಲವು ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

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