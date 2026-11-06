ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ: ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸಿಎಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 8 ಸಾವಿರ ಮಾತ್ರ!
2014ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ 1,50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸಿಪಿಟಿ (ಕಾಮನ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್) ಹಂತಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದಿಗೂ 1,50,000ರ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಲ್ಲ.
Published : November 6, 2026 at 9:58 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಭಾರತವು ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕಾದರೆ, 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ 30 ಲಕ್ಷ (3 ಮಿಲಿಯನ್) ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳ (CA) ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4.5 ಲಕ್ಷ ನೋಂದಾಯಿತ ಸಿಎಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಿಎ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ 8,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇ ಇದೆ.
ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಏರಿಕೆ ಕಾಣದಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. 2014ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ 1,50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸಿಪಿಟಿ (ಕಾಮನ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್) ಹಂತಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದಿಗೂ 1,50,000ರ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಲ್ಲ.
2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗರಿಷ್ಠ 1,41,000ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಸಿಎ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ನಂತರ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಆಕರ್ಷಕ ವೇತನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ತೆಲಂಗಾಣ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ 10,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯುವಕರು ಮಾತ್ರ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿರಳವಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ, ಅಂತಿಮ (ಫೈನಲ್) ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದವರೆಗೂ ತಲುಪಿದವರಲ್ಲಿಯೂ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ 8,000ವನ್ನು ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಸಿಎ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ 'ಕನ್ವೀನರ್' ಅಥವಾ 'ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್' ಕೋಟಾಗಳೂ ಇಲ್ಲ; ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಲು ಒಬ್ಬರು ಮೂರೂ ಹಂತಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲೇಬೇಕು. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ.
ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಫಾರ್ ಸಿಎ ಅಕಾಡೆಮಿ'ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪೆಂಟೆಲ ಶಿವರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ - ಸರಿಯಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ (ರಿವಿಷನ್) ಮಾಡದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು (ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್) ಬರೆಯದಿರುವುದು. ಸಿಎ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾದ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡುವ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮುರಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣನಾಗಿದ್ದೆ, ನಂತರ ಕೇವಲ ಸಾಧಾರಣ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾದೆ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮತ್ತು ಬಿ.ಕಾಂ (B.Com) ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಅಂಕಗಳು ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೂ, ಪದವಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ನಾನು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ CA ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಿಎ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 'ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್' (Foundation course) ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದರೆ ಸಾಕು. ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಿಂದಲೇ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎ ವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ICAI) ಸಂಸ್ಥೆಯು 2023ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಹಂತದವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ (Commerce Olympiad) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಸಿಎ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಿಎ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವುದು ಆಶಾದಾಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರುವ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
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