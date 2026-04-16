ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿ ಉದ್ದ, ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಜೊಜಿಲಾ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಶೀಘ್ರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ
ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ಲಡಾಖ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸರ್ವಋತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಯಾದ ಜೊಜಿಲಾ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ.
Published : April 16, 2026 at 6:55 PM IST
ಶ್ರೀನಗರ: ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದದ ಮತ್ತು ಅತಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಜೊಜಿಲಾ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಮೇ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಋತುವಿನಲ್ಲೂ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವ ಈ ಸುರಂಗಮಾರ್ಗ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಪರ್ವತ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ 11,578 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 13.153 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಈ ಸುರಂಗ, ಶ್ರೀನಗರ-ಕಾರ್ಗಿಲ್-ಲೇಹ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಮಾವೃತವಾದ ಮತ್ತು ಹಿಮಪಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಜೊಜಿಲಾವನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರತೀ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಲಡಾಖ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು 325 ಮೀಟರ್ ಸುರಂಗ ಕೊರೆಯುವ ಕಾರ್ಯ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಕೆಲಸ ಭಾಗಶಃ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬಹುದಿನಗಳ ನನಸು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನನಸಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಮೇಘಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (MEIL) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ತಂಡ ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೇ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸುರಂಗ ಕೊರೆಯುವ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಎರಡೂ ತುದಿಗಳು ಕೂಡಿದರೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 'ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜೋಡಣೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಾಧನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗುವುದರ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿದೆ" ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಜಂಟಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಹರ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ 17.03 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ₹6,809.69 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಶ್ರೀನಗರ-ಕಾರ್ಗಿಲ್-ಲೇಹ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಸೆಯುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಸೇವೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಗೊಂಡ ನಂತರ ಭೂ ಕುಸಿತದ ಆತಂಕ ದೂರವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಂಚಾರ ಸುರಕ್ಷೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಚಾರದ ಅವಧಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗಿರಿ ಶಿಖರಗಳ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕೆಂದು ಜನರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೂ ಅನೂಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುರಂಗವು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡರೊಂದಿಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಸರಕುಗಳು, ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು, ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಬೆಂಗಾವಲು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೇ ಓಡಾಡಬಹುದು.
ಈ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಸಾಗಣೆದಾರರು, ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪಾಲುದಾರರು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಜೊಜಿಲಾ ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಿಮಪಾತದಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
