ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನ: ಒಂದೇ ಮಸೂದೆ ಚರ್ಚೆ, ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕಲಾಪ ಬಲಿ ಎಂದ ರಿಜಿಜು
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದರಿಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ, ಗದ್ದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾನರ್, ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಒಂದೇ ಕೆಲಸವೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
By PTI
Published : August 13, 2026 at 5:21 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಂದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದ ಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದಾಗ ವಿಪಕ್ಷವು ಚರ್ಚೆಯಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂದು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಸತ್ತು ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದ ಉಭಯ ಕಲಾಪಗಳು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಬಾರಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಸೂದೆಗಳು ಚರ್ಚೆಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಲೋಕಸಭೆಯು ಶೇ 19ರಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಕಂಡರೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆ, ಶೇ 39ರಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದರು.
ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕೆಂದರೂ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಪಲಾಯನ ನಡೆಸಿದವು. ಕಲಾಪಗಳ ಅಡಚಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಏಕೈಕ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಸಂಸದೀಯ ಅಧಿವೇಶನದ ವೇಳೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಒಂದೇ ಮಸೂದೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ: ಈ ಬಾರಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ 12 ಮಸೂದೆಗಳು ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಸೂದೆ ಮಾತ್ರ ಉಭಯ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. 'ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಅನ್ಯಾಯಯುತ ವಿಧಾನಗಳ ತಡೆ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ, 2026ರ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳು ಧ್ವನಿಮತದ ಮೂಲಕ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದವು.
ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿ ನಡೆಯಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಎಂದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದರಿಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ, ಗದ್ದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾನರ್, ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಒಂದೇ ಕೆಲಸವೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ನೀವು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಬಹುದು. ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸದನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿ. ಆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುವುದೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ಎಂಬಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಂಸದರು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆಗದೇ ಹೋದರೆ ಅವರು ಕಲಿಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅವರು, ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ವರ್ಷದ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನವು ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಉಂಟಾದ ಗದ್ದಲ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಸದನ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಈ ನಡುವೆಯೂ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 11 ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ 2 ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಉಭಯ ಸದನಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 12ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.
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