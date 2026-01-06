ETV Bharat / bharat

ONGC ತೈಲ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ: ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಭಾರೀ ಸ್ಫೋಟ, ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ದೆಹಲಿ - ಮುಂಬೈನಿಂದ ತಂಡಗಳ ರವಾನೆ

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕೋನಸೀಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇರುಸುಮಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯಿರುವ ತೈಲ ಬಾವಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.

ONGC WELL GAS LEAK FIRE
ಪೈಪ್​​ಲೈನ್​ನಿಂದ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಆಗಸದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿದ ಬೆಂಕಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 6, 2026 at 3:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕೊನಸೀಮಾ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಇಲ್ಲಿನ ಪಕ್ಕದ ಇರುಸುಮಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನಿಗಮದ (ONGC) ತೈಲ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ತಜ್ಞರ ತಂಡಗಳನ್ನು ಕರೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:40 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅನಿಲ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು 20 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ, 25 ಮೀಟರ್ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಧಗಧಗಿಸಿತ್ತು. ಒಎನ್‌ಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡಗಳು ಸ್ಫೋಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV Bharat)

ಬೆಂಕಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿ ತಣಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. MORI-5 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ತೈಲ ಬಾವಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ವರ್ಕ್‌ಓವರ್ ರಿಗ್ ಬಳಸಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಚ್ಚಾ ಮಿಶ್ರಿತ ಅನಿಲ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸ್ಥಳಾಂತರ: ಪ್ರಬಲವಾದ ಸ್ಫೋಟವು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದೊಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನಿಲವನ್ನು ಹೊರಸೂಸಿತು. ಅದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ್ದರಿಂದ ಇರುಸುಮಂಡ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜಿನಂತೆ ಹರಡಿದೆ. ಬೆಂಕಿಯಿಂದಾಗಿ ಹೊಗೆಯೂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಜೀವಹಾನಿ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ತೈಲ ಘಟಕದ ಸುತ್ತಲೂ ಸುಮಾರು 500-600 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾನವ ವಾಸವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಎನ್‌ಜಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ತೈಲ ಬಾವಿಯಿಂದ ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಜ್ವಾಲೆ
ತೈಲ ಬಾವಿಯಿಂದ ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಜ್ವಾಲೆ (ETV Bharat)

ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಅನಿಲ ಬಾವಿಯನ್ನು ಒಎನ್​ಜಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಅಹಮದಾಬಾದ್​​ನ ಡೀಪ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಕಿಯ ತಾಪ ತಣಿಸಲು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೀರಿನ ಛತ್ರಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಜ್ವಾಲೆ ಇನ್ನೂ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ. ತಜ್ಞ ತಂಡಗಳು ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈನಿಂದ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕೊನಸೀಮಾ ಜಂಟಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್​ ಟಿ. ನಿಸಂತಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ತಂಡಗಳು ತೈಲ ಬಾವಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಮರಗಳಿಗೆ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಿವೆ. ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜ್ವಾಲೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕಂದಾಯ, ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಒಎನ್‌ಜಿಸಿ, ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆ (ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್) ಮತ್ತು ರೆಡ್‌ಕ್ರಾಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಯು ಸುತ್ತಲಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿರುವುದು
ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಯು ಸುತ್ತಲಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿರುವುದು (ETV Bharat)

ತೈಲ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಡೀಪ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 2024 ರಲ್ಲಿ 1,402 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ MORI-5 ತೈಲ ಬಾವಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಒಎನ್‌ಜಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತೈಲ ಘಟಕದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?: MORI-5 ತೈಲ ಬಾವಿಯನ್ನು ಕೊರೆಯುವ ಕಾರ್ಯ 1993 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಅನಿಲ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಕ್ರಮೇಣ, ಆ ಬಾವಿ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV Bharat)

ಬಾವಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಲಯದಿಂದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು, ಒಎನ್​ಜಿಸಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, 2,700 ಮೀಟರ್ ಆಳದ ಹೊಸ ವಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಲಾಗಿಂಗ್ ಉಪಕರಣ ಬಳಸಿ ಸ್ಫೋಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅನಿಲ ಹೊರಬಂದಿತು. ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಣ್ಣಿನ ಪಂಪಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಪಂಪಿಂಗ್ ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ಅನಿಲ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ.

ಧಗಧಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾವಿಯಲ್ಲಿನ ಅನಿಲ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಇರ್ಸುಸುಮಂಡ, ಲಕ್ಕಾವರಂ, ಚಿಂತಲಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುಬ್ಬಲಪಲೆಂ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅನಿಲ ಹರಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗ್ಯಾಸ್​​ಸ್ಟವ್​, ಸಿಲಿಂಡರ್​, ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸದಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

ANDHRA PRADESH FIRE
ONGC OIL WELL FIRE
GAS BLOWOUT
KONASEEMA
ONGC WELL GAS LEAK FIRE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.