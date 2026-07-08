ನಿಮಿಷಾ ಪ್ರಿಯಾ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ತಡೆದು 1 ವರ್ಷ: ನರ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ?
ಯೆಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ನರ್ಸ್ ನಿಮಿಷಾ - ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ತಡೆ ಸಿಕ್ಕರೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ - ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಸೂಚನೆಯೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟ.
Published : July 8, 2026 at 8:26 PM IST
ಎರ್ನಾಕುಲಂ (ಕೇರಳ): ಕೊಲೆ ಆರೋಪದಡಿ ಯೆಮನ್ನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೇರಳದ ನರ್ಸ್ ನಿಮಿಷಾ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ತಡೆ ನೀಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ, ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಮಿಷಾ ಅವರನ್ನು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಭಾರತದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿ ಕಾಂತಪುರಂ ಎ.ಪಿ. ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅವರು ಈಗ ವರಸೆ ಬದಲಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಿಮಿಷಾ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ 'ಸೇವ್ ನಿಮಿಷ ಪ್ರಿಯಾ'ಎಂಬ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಅಬೂಬಕರ್ ಷರತ್ತೇನು?: ಭಾರತದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿ ಕಾಂತಪುರಂ ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅವರು ನಿಮಿಷಾ ಅವರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಆಕೆಗೆ ವಿಧಿಸಿದ ತಕ್ಷಣದ ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆಗೆ ತಡೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಯೆಮೆನ್ ಸೂಫಿ ವಿದ್ವಾಂಸ ಹಬೀಬ್ ಉಮರ್ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ನರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಷರಿಯಾ ಕಾನೂನಿನೊಳಗಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರು.
ಬಳಿಕ ಮುಫ್ತಿ ಅವರ ಈ ಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಇತ್ತ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೂ ಇಂತಹ ಖಾಸಗಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಂತಪುರಂ ಅವರು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿ: ಮುಫ್ತಿ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ, ಮುಫ್ತಿ ಅವರ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಿ. ಆಗ ನಮ್ಮ ತಂಡವು ನಿಮಿಷಾ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಾದುಷಾ ಸಖಾಫಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಮಿಷಾ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆ ಹತ್ಯೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಯಾಚಿಸಿದಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಮನಿ (ಕೊಲೆ ಪರಿಹಾರ ಹಣ) ಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಡೆದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬವು ಬ್ಲಡ್ ಮನಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಅಡ್ವ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು: ನಿಮಿಷಾ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮೂಡಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಸರು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅನಧಿಕೃತ ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಆರೋಪವನ್ನು ಕೆ.ಎ. ಪಾಲ್ ಎಂಬಾತನ ಮೇಲಿದೆ. ಇಂತಹ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮಿಷಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದರು. ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಮಧ್ಯೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಇತ್ತ, ನಿಮಿಷಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಯೆಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿ ಸದ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಅವರನ್ನು ಯೆಮೆನ್ಗ ತೆರಳಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕಾಟದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯೆಮೆನ್ಗೆ ತೆರಳಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ, ಯೆಮೆನ್ಗೆ ತೆರಳಲು ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರು.
ಏನಿದು ನಿಮಿಷಾ ಪ್ರಿಯಾ ಕೇಸ್?: ಯೆಮೆನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೇರಳದ ಮೂಲದ ನಿಮಿಷಾ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೂ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಂಪರು ಬರುವ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಡೋಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದ. 2017 ರಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನಿಮಿಷಾ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2025ರ ಜುಲೈ 16 ರಂದು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಧಾನದಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.
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