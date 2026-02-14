ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ: ಒಂದೇ 1 ಮತದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ನಿಂದ ಗೆದ್ದ ನಾಲ್ವರು: 2 ವೋಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ!
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮತವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮಿರ್ಯಾಲಗುಡ ಪಟ್ಟಣದ 18ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
Published : February 14, 2026 at 4:36 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ : ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆಯು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ನಾಟಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಘಟನೆಗಳು ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಹಲವಾರು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ ಅನೇಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮರು ಮತ ಎಣಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ, ಹಲವಾರು ವಿಜೇತರು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೆಡೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮತದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತವೂ ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳಿತು.
1: ಮಿರ್ಯಾಲಗುಡ ಪಟ್ಟಣದ 18ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,711 ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬುಡಿದಾ ಸೈದುಲು 837 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ 836 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮರು ಎಣಿಕೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬದಲಾಗದೇ ಉಳಿದವು. ಹೀಗಾಗಿ, ಸೈದುಲು ಒಂದೇ ಮತದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.
2: ಇನ್ನು ಪರಕಲ ಪುರಸಭೆಯ 17ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿತು. ಚಲಾವಣೆಯಾದ 836 ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುಭದ್ರಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಜನಿಗಿಂತ ಎರಡು ಮತಗಳಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದರು. ರಜನಿ 368 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಸುಭದ್ರಾ ಅವರು 366 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ನಂತರ ಎಣಿಕೆಗೆ ಮೂರು ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸುಭದ್ರಾ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಹೋದವು. ಇದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಮರು ಎಣಿಕೆಯ ನಂತರ ಸುಭದ್ರಾ ಒಂದು ಮತದ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.
3: ಗದ್ವಾಲ್ ಪುರಸಭೆಯ 8ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಅವರು ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಯಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮತದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ವೆಂಕಟಮ್ಮ 465 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಜಯಮ್ಮ 464 ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ವಿಜೇತರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
4: ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, 2ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪದ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಒಂದೇ ಮತದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ವಕುರ್ತಿ ಪುರಸಭೆಯ 10ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಜಾಸ್ ಅವರು ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತಾಹೆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಮತದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 229 ಮತಗಳನ್ನು, ಬಿಜೆಪಿ 161 ಮತಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಂಐಎಂ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮತವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಭಜಿತ ತೀರ್ಪನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಜಸ್ಟ್ ಎರಡೇ ಮತಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ರಾಮಗುಂಡಂ ಪುರಸಭೆಯ 59ನೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಖಾಜಸಾನ ಮತ್ತು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಾಲಸಾನಿ ತಿರುಪತಿ ನಡುವೆ ಸಮಬಲ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಮಾನ್ಯವೆಂದು ಬದಿಗಿಟ್ಟ ನಾಲ್ಕು ಮತಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮತಗಳು ಮಾನ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ತಿರುಪತಿ ಪರವಾಗಿ ಮತಗಳು ಬಂದವು. ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎರಡು ಮತಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದರು.
ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮತವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಳಮಟ್ಟದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
