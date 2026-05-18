ಒಂದೇ ಬೀದಿ, ಎರಡು ಹಳ್ಳಿಗಳು: ಈ ರಸ್ತೆಯೇ ಗಡಿ, ಹೀಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಂಧ
ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಎಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
Published : May 18, 2026 at 1:18 PM IST
ಅನಂತಪುರ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಮೇಲಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೋಡಿದಾಕ್ಷಣ, ನಿಮಗೆ ಅದೊಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೀದಿಯಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ರಸ್ತೆಯು ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಈ ರಸ್ತೆಯೇ ಗಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ರಸ್ತೆಯು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುದೈರ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಮರುಟ್ಲ-3 ಮತ್ತು ಉದಿರಿಪಿಕೊಂಡ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳು ಕುದೈರ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೇ ಇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಇವು ಒಂದೇ ಊರು ಎಂಬಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಹ, ಅವು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಬೀದಿಯ ಬಲಭಾಗವು ಸುಮಾರು 250 ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಉದಿರಿಪಿಕೊಂಡ ಥಾಂಡಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಎಡಭಾಗವು ಮರುಟ್ಲ-3 ಆಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 350 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಯಾವುದೇ ನಿಖರ ಗಡಿಗಳಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಎಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಗೋಡೆಗಳು, ಬೇಲಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರಿಗೆ, ಎರಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್: ಸಾಮಾನ್ಯ ರಸ್ತೆಯೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಎರಡೂ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಎರಡೂ ಗ್ರಾಮಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ತನ್ನದೇ ಆದ ಶಾಲೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಆಯಾ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಅಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗ್ರಾಮಗಳು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಗಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಬಲವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಜನ: ಹಬ್ಬಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡು ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವಿನ ಏಕತೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ನಾವು ವಿಭಿನ್ನ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ, ನಾವು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರಂತೆ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸದ್ಯ, ಈ ಅಪರೂಪದ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸಂದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಒಂದೇ ರಸ್ತೆಯು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅನೇಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಅಪರೂಪದ ರಸ್ತೆಯು ಎರಡು ಹಳ್ಳಿಗಳ ನಡುವಿನ ಶಾಂತಿಯುತ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಗಡಿಗಳು ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
