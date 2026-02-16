ETV Bharat / bharat

ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ECG, ಸ್ಪೈರೋಮೆಟ್ರಿ, ಬಿಎಂಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಬಡರೋಗಿಗಳ ಆಶಾಕಿರಣ ಈ 1 ರೂಪಾಯಿ ಡಾಕ್ಟರ್​!

ಸಂಬಲ್ಪುರದ ವೈದ್ಯ ಶಂಕರ್ ರಾಮಚಂದಾನಿ ಅವರು 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಸಿಜಿ, ಸ್ಪೈರೋಮೆಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬಡ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

One Rupee Doctor' From Odisha's Sambalpur Adds ECG,
ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ECG, ಸ್ಪೈರೋಮೆಟ್ರಿ, ಬಿಎಂಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 16, 2026 at 4:40 PM IST

ಸಂಬಲ್ಪುರ, ಒಡಿಶಾ: ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರು ಮಾಡಬಹುದಾದ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಒಡಿಶಾದ ಸಂಬಲ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಾ. ಶಂಕರ್ ರಾಮಚಂದಾನಿ ಈ ಉದಾತ್ತ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅಪರೂಪದ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟಂಟ್​ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇವರು 'ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ವೈದ್ಯ' ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ದರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾ. ರಾಮಚಂದಾನಿ. ಈ ಸೇವೆ ಮೂಲಕ ಜನಾನುರಾಗಿ ಆಗಿರುವ ಇವರು, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ECG, ಸ್ಪೈರೋಮೆಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ಖನಿಜ ಸಾಂದ್ರತೆ -BMD ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಕೇವಲ 1ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವ ಸೇವೆಯೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ.

BMD Tests At Rs 1 For Poor Patients
ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಿಎಂಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ (ETV Bharat)

ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಸ್ಪೈರೋಮೆಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1000 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ, ಅವರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ರೂ.ಗೆ ಬಡವರು ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸ್ಪೈರೋಮೆಟ್ರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಆಸ್ತಮಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಎಂಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರ ಮೂಳೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಡಾಕ್ಟರ್​: ಡಾ. ರಾಮಚಂದಾನಿ 2016 ರಿಂದ ಬುರ್ಲಾ ಸಂಬಲ್ಪುರದ ವಿಮ್ಸ್ಸಾರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವ ಬದಲು, ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಎಲ್ಲವೂ 1ರೂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಡ ರೋಗಿಗಳು ಭರಿಸುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಲು ನಾಮಮಾತ್ರ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ 1 ರೂ. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಗಳು, ನೆಬ್ಯುಲೈಜರ್ ಮತ್ತು ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಸಹ 1 ರೂ.ಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪತ್ನಿ 1 ರೂ.ಗೆ ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Spirometry, BMD Tests At Rs 1 For Poor Patients
ಸ್ಪೈರೋಮೆಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ಖನಿಜ ಸಾಂದ್ರತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ (ETV Bharat)

ಈ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ದೇಶದ ಮೊದಲ ವೈದ್ಯರಿವರು: ಡಾ. ರಾಮಚಂದಾನಿ ಅವರು 1 ರೂ.ಗೆ ಸ್ಪೈರೋಮೆಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ದೇಶದ ಮೊದಲ ವೈದ್ಯರು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೈರೋಮೆಟ್ರಿ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಿಎಂಡಿಗೆ ಬಳಸುವ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂ.ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಕಷ್ಟವೇ ಈ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಪ್ರೇರಣೆ: ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಸಾಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹಣವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ದಿನದಿಂದ ನಾನು ವೈದ್ಯನಾಗುವ ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಕನಸು ಕಂಡೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ರಾಮಚಂದಾನಿ.

ಹೆತ್ತವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಸಲು ಈ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ: ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ನಂತರ ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ನಾನು ಈ ಸಣ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯವನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಬಡವರಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಈಗ ನಾವು ಈ ಸ್ಪೈರೋಮೆಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಡಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೂಳೆಗಳ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಡಾ. ರಾಮಚಂದಾನಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

One Rupee Doctor' From Odisha's Sambalpur
ಬಡರೋಗಿಗಳ ಆಶಾಕಿರಣ ಈ 1 ರೂಪಾಯಿ ಡಾಕ್ಟರ್​ (ETV Bharat)

ಪತ್ನಿ ಶಿಖಾ ಅವರಿಂದಲೂ ಬೆಂಬಲ: ಅವರ ಪತ್ನಿ ಡಾ. ಶಿಖಾ ರಾಮಚಂದಾನಿ ಅವರಿಂದಲೂ ಇವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ನಾವು ಬಡವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಹೊಸದನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ರೋಗಿಗಳ ಮಾತುಗಳಿವು:ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿ ಮಂದಾಕಿನಿ ದಾಸ್ ವೈದ್ಯರ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹೊರಗೆ 1000 ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ(ಕನ್ಸಲ್ಟಂಟ್​) ಶುಲ್ಕ ಕನಿಷ್ಠ 500 ರೂ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ರೂ.ಮಾತ್ರವೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಇಂದು ಡಾ. ರಾಮಚಂದಾನಿ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಲ್ಪುರ, ಜಾರ್ಸುಗುಡ, ರೂರ್ಕೆಲಾ ಮತ್ತು ಹಿರಾಕುಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೋಗಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಆರೈಕೆದಾರ ಜಯಂತ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಹೇಳಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

