ಭಾರತದ ಓರ್ವ ಸಂಸದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?, ವಿಶ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಸದರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ಸಂಸದರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದವಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಭಾರತದ ಓರ್ವ ಸಂಸದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?.
Published : November 29, 2026 at 5:37 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಅಂದಾಜು 145 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೂ ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಂಸದರ ಸಂಖ್ಯೆ 543. ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಸಂಸದ ಸರಾಸರಿ 26.70 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ.
ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಈಗ ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಸದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಸೂದೆ. ಈಗಿರುವ 543 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 850ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಸದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವೇಗ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ದೂರದೃಷ್ಟಿ.
ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಭಾರೀ ರಾಜಕೀಯ ಮೇಲಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾಳೆ (ನವೆಂಬರ್ 30) ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸದರ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ಎಷ್ಟಿದೆ?: ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಳಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ 435 ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿರುವ ಸದಸ್ಯರು, 6 ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂಸದ ಸುಮಾರು 8.02 ಲಕ್ಷ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂಸದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 3.3 ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ.
ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸದರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?:
- ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಸದ (ಒಟ್ಟು 63 ಸ್ಥಾನಗಳು) 6.39 ಸಾವಿರ ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
- ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ ಇದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಸದರಿಗೆ 11.46 ಸಾವಿರ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 60 ಚುನಾಯಿತ ಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ.
- ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ 200 ಚುನಾಯಿತ ಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಸದ 28.11 ಸಾವಿರ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಸ್ವೀಡನ್ನಲ್ಲಿ 349 ಚುನಾಯಿತ ಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಸದ 30.66 ಸಾವಿರ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಐರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ 174 ಚುನಾಯಿತ ಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಸಂಸದರು 30.79 ಸಾವಿರ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ನಾರ್ವೆಯಲ್ಲಿ 169 ಚುನಾಯಿತ ಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಸದರಿಗೆ 33.45 ಸಾವಿರ ಜನರಿದ್ದಾರೆ.
- 179 ಸ್ಥಾನಗಳಿರುವ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಸದರು 33.65 ಸಾವಿರ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರೆ, 99 ಸ್ಥಾನಗಳಿರುವ ಉರುಗ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಸದರಿಗೆ 34.17 ಸಾವಿರ ಜನರಿದ್ದಾರೆ.
- ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ 130 ಚುನಾಯಿತ ಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಸದರು 40.67 ಸಾವಿರ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಸದರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ 45 ಸಾವಿರ.
- ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ 183 ಚುನಾಯಿತ ಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಸಂಸದರಿಗೆ 49.77 ಸಾವಿರ ಜನರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿದೆ.
- ಕೋಸ್ಟರಿಕಾದಲ್ಲಿ 57 ಚುನಾಯಿತ ಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಸಂಸದ 90.79 ಸಾವಿರ ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ದೇಶಗಳು: ಒಬ್ಬ ಸಂಸದ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ (1.08 ಲಕ್ಷ), ಕೆನಡಾ (1.18 ಲಕ್ಷ), ಫ್ರಾನ್ಸ್ (1.20 ಲಕ್ಷ), ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ (1.23 ಲಕ್ಷ), ಜರ್ಮನಿ (1.33 ಲಕ್ಷ), ಇಟಲಿ (1.47 ಲಕ್ಷ), ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (1.64 ಲಕ್ಷ) ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (1.82 ಲಕ್ಷ) ಇವೆ.
2 ರಿಂದ 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ದೇಶಗಳು: ತೈವಾನ್ನಲ್ಲಿ 2.04 ಲಕ್ಷ, ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ 2.63 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಂಸದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರೆ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಸದರು 4.16 ಲಕ್ಷ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳ ಸದಸ್ಯ ಬಲವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗಡಿಗಳನ್ನು 2051ರವರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸದಿರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ರಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸಮಾವೇಶಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಅಧಿವೇಶನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಸಂವಿಧಾನ (132ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ-2026 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಲೋಕಸಭೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಸದಸ್ಯ ಬಲವನ್ನು 850ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 815 ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ 35 ಸದಸ್ಯರು ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು 500ರಿಂದ 650ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
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