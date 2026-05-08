ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಸಿರು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ!

ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ 30 ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

One Home, 300 Plants, Retired Professor Turn Apartment into a Green Paradise
ನಿವೃತ್ತ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಕೆ.ವಿ.ಎಸ್. ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ (Eenadu)
Published : May 8, 2026 at 2:37 PM IST

ಅಮರಾವತಿ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಗುಂಟೂರಿನ ನಿವೃತ್ತ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಕೆ.ವಿ.ಎಸ್. ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ 2 BHK ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ 300 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಸಿರು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಅಡುಗೆಮನೆ, ವಾಸದ ಕೋಣೆ, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ, ಬಾಲ್ಕನಿ, ಶೌಚಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಹಸಿರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಅವರಲ್ಲಿನ ಉತ್ಸಾಹ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ 2 BHK ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಒಳಾಂಗಣ ಅರಣ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿದರೂ ಹಸಿರು ಸ್ವರ್ಗದಂತೆ ಕಾಣುವ ಇವರ ಮನೆಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ ಅತಿಥಿಗಳು ಪುಟ್ಟ ಅರಣ್ಯವೇ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್​ ಒಳಗಡೆ ಬೆಳೆಯಲಾದ ಸಸ್ಯಗಳು (Eenadu)

ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಥೋಸ್, ಫಿಲೋಡೆಂಡ್ರಾನ್, ZZ ಪ್ಲಾಂಟ್, ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟೆರಾ ಸೇರಿದಂತೆ 30 ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ಯಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80 ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಠಡಿಗಳ ಒಳಗೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾದ ಸಸ್ಯಗಳು (Eenadu)

ತಮ್ಮ ಹಸಿರು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ''ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಒಣಗಿಸಿಡಬೇಕು. ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಒಳಾಂಗಣ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳ ಒಳಗೆ ತಂಪಾದ, ತಾಜಾ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪೊಥೋಸ್, ಟೇಬಲ್ ಫರ್ನ್, ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಪೀಸ್ ಲಿಲ್ಲಿ, ಅಲೋವೆರಾ ಸಸಿಗಳು ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಸಲಹೆ. ಇದು ಕೇವಲ ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸವಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಚಿಗುರೊಡೆಯುವುದು, ಕುಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಮೊಳಕೆಗಳು ಹೊರಬರುವ ಕ್ರಿಯೆ, ಹೊಸ ಎಲೆಗಳು ಅರಳುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವೆ. ಈ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಸಿರನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ

ನಿವೃತ್ತ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಕೆ.ವಿ.ಎಸ್. ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ (Eenadu)

