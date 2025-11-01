ಒಂದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ, 400 ಬಗೆಯ ಭತ್ತ: ಭಾರತದ ಸ್ಥಳೀಯ ಭತ್ತದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತ
Published : November 1, 2025 at 8:29 PM IST
ಪೆದ್ದಪಲ್ಲಿ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಪೆದ್ದಪಲ್ಲಿಯ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಹತ್ತಲ್ಲಾ ಇಪ್ಪತ್ತಲ್ಲಾ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 400 ಬಗೆಯ ಭಾರತದ ಸ್ಥಳೀಯ ಭತ್ತದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಯಷ್ಟಿರುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ 400 ಬಗೆಯ ಭತ್ತದ ತಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗದ್ದೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ತಳಿಯ ಭತ್ತ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಪೆದ್ದಪಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮಗಿರಿ ಮಂಡಲದ ಕಲ್ವಾಚರ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ (AEO) ಯಾದಗಿರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ತಳಿಗಳ ಭತ್ತ.
ಕೇವಲ ಒಂದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 400 ಸ್ಥಳೀಯ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ 10 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತಳಿಯ ಭತ್ತದ ಪೈರು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 2016ರಿಂದ, ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಡಿಶಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭತ್ತದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಮೂರು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎರಡು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭತ್ತದ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಪರೂಪದ ಭತ್ತದ ಬೀಜಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಬಣ್ಣ, ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯದ ಗಾತ್ರವಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ" ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಸಸಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟ್ರೇಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ, ಹಸುವಿನ ಮೂತ್ರ, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರವಾದ ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ಬಳಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರಭೇದಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಭತ್ತದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಉಳಿದವನ್ನು ಮನೆ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. "ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಇಳುವರಿ ಇದೆ. ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ರೂ. 8,000 ರಿಂದ ರೂ. 10,000 ವರೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು, ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಬಯಸುವ ಇತರ ರೈತರಿಗೂ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಭತ್ತದ ಕಳೆದುಹೋದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರೈತರು ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳತ್ತ ಸಾಗಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಧ್ಯೇಯ.
ತಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಭತ್ತದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು, ಕೇವಲ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಅವರು ಇತಿಹಾಸ, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
