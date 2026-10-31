ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕ, ಈಗ ನರ್ಸರಿ ಮಾಲೀಕ: ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್!
ಆಟೋ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು, ಈಗ ನರ್ಸರಿಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ 8 ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಪಯಣ.
Published : October 31, 2026 at 2:18 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 2:40 PM IST
ಜಾಜ್ಪುರ (ಒಡಿಶಾ): ಆಳಾಗಿ ದುಡಿಯುವುದಲ್ಲ, ಮಾಲೀಕನಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹಠತೊಟ್ಟರೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ನರ್ಸರಿಯೊಂದರ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಈತ, ಈಗ 8 ಮಂದಿಗೆ ತಾನೇ ಉದ್ಯೋಗದಾತನಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಾಧಕನ ಹೆಸರು ಸನಾತನ್ ಬೆಹೆರಾ. ಒಡಿಶಾದ ಜಾಜ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನುವಾಸಾಹಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ. 'ಮಾಖಿ ನರ್ಸರಿ'ಯ ಮಾಲೀಕ. ಮೊದಲು ಆಟೋ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದ ಸನಾತನ್ ಬೆಹೆರಾ ಅವರು, ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದರು. ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮಾರ್ಗವೇ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಟೋ ಚಾಲನೆ ನಿಂತಿದ್ದೇ ಅವರ ಯೋಚನಾ ಲಹರಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿತು.
ಸನಾತನ್ ಅವರು ಮೊದಲು ನರ್ಸರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ-ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ನರ್ಸರಿ ಉದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ನರ್ಸರಿ ಮಾಲೀಕರು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ಕೆಲವು ಸಸಿಗಳು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವು.
ಕೋವಿಡ್ ವೇಳೆ ಆಟೋ ಚಾಲನೆ ನಿಂತ ಕಾರಣ, ಅವರೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನರ್ಸರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದ ಆ ಸಸ್ಯಗಳೇ, 'ಮಾಖಿ ನರ್ಸರಿ' ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದವು.
ನರ್ಸರಿ ಆರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಸನಾತನ್ ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟು: "ನಾನು ಮೊದಲು ಆಟೋ ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದೆ. ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಆಟೋ ಓಡಿಸುವುದು ನಿಂತಿತು. ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ನರ್ಸರಿಗಳಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸವೇ ನನಗೆ ಆ ಉದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿತು. ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಯಿತು. ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ನರ್ಸರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ತಿಳಿಯಿತು" ಎಂದು ಸನಾತನ್ ಬೆಹೆರಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೆ. ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಸಸ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಜಾಜ್ಪುರದ ನರ್ಸರಿ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದರು. ಈ ಆರ್ಡರ್ ನನಗೆ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ ನುಗ್ಗೆ, ಪಪ್ಪಾಯಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ (ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನ್) ನೆಡಲು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಇದು ನನ್ನ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಕೋವಿಡ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಸಡಿಲಗೊಂಡು ಓಡಾಟ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾದಾಗ, ತಮ್ಮದೇ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಜನರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರು" ಎಂದು ಸನಾತನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಸ್ಯಗಳಿವೆ? ಲಿಚಿ, ಸಪೋಟ, ರೋಸ್ ಆಪಲ್ (ಜಂಬು ನೇರಳೆ), ಪಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸೀತಾಫಲದಂತಹ ಹಣ್ಣಿನ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡುಲಾ, ಚೆಂಡು ಹೂವು, ಜಿನ್ನಿಯಾ, ವರ್ಬೆನಾ ಮತ್ತು ಕನ್ನಾದಂತಹ ಹೂವಿನ ಸಸಿಗಳನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಈಗ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ, ಔಷಧೀಯ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸ್ಯಗಳು, ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಮೂಲದ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಥ್ ನಾಯಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸನಾತನ್ ಅವರ ಈ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮವು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ವಿವಿಧ ಸೊಪ್ಪುಗಳು, ಕೆಸವು ಮತ್ತು ಚೆಂಡು ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಸನಾತನ್ ಅವರ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಸಿಗುವ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ನನ್ನ ಬಳಿ ವಿದೇಶಿ ತಳಿಯ ಸಸ್ಯಗಳಿವೆ. ಅವು ಸುಂದರವಾದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನನಗೆ ಆದಾಯದ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸನಾತನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಜ್ಪುರ, ಕಿಯೋನ್ಜಾರ್, ಕೇಂದ್ರಪಾರ ಮತ್ತು ಭದ್ರಕ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಾಖಿ ನರ್ಸರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸನಾತನ್ ಅವರು ಈಗಲೂ ಸ್ವತಃ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಈಗಲೂ ಅವರು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲಸಗಾರರ ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ, ನನಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 30 ರಿಂದ 40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸನಾತನ್ ಬೆಹೆರಾ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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