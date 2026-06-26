ವಿಶ್ವ ಮಾದಕ ವಿರೋಧಿ ದಿನ 2026: ಮಾದಕ ಮುಕ್ತ ಭಾರತದ ಕರೆ: ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಹೊಳೆಯುವ ಭರವಸೆ
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತವು ಮಾದಕದ್ರವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಸರಣಿ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : June 26, 2026 at 1:44 PM IST
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 26ರಂದು ಜಗತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿರೋಧಿ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಿನಾಚರಣೆಯಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ, 1987ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಈ ದಿನದ ಮಹತ್ವ ಇನ್ನೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜವನ್ನೇ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಥೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸುದ್ದಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ದಿನ ಪಂಜಾಬ್ನ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯದ ವ್ಯಸನದಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಂದಹಾಗೆ, ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಐದನೆಯ ಮಗನನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಥೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತವು ಮಾದಕದ್ರವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಸರಣಿ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ನಿಂದ ಕೇರಳ, ಬಿಹಾರದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಸ್ಸಾಂನಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದವರೆಗಿನ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಹೀಗಿದೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 37 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಏನಾದರೊಂದು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಆಭರಣ ಮಾರಾಟ, ಭೂಮಿ ಅಡಮಾನ ಹಾಕಿ, ಉಳಿತಾಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಳಸಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ವ್ಯಸನವನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಿವೆ ಅಥವಾ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರತಿ ಅಂಕಿ - ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ನೋವಿನ ಕಥೆಯೂ ಇದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ನ ಮಾದರಿ: ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡ್ರಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ - ಆರ್ಥಿಕ ಜನಗಣತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಮನೆ, ಜಾನುವಾರುಗಳ ಜನಗಣತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದರೆ, ವ್ಯಸನವನ್ನು ಏಕೆ ಎಣಿಸಬಾರದು? ಈ ಜನಗಣತಿ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅಳೆಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನು?: ಮಕ್ಕಳ ಬಗೆಗಿನ ಈ ಕಥೆ ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕಕಾರಿ. ನಿದ್ರಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆ, ರಹಸ್ಯ, ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ, ಹಣದ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು, ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಗಳು, ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಾಗುವುದು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ. ತಡವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದರೆ ವ್ಯಸನ ಬೇರೂರಿರುತ್ತದೆ. ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮನೆಯಿಂದ, ಶಾಲೆಯಿಂದ, ಆಟದ ಮೈದಾನದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು.
ಬಿಹಾರದ ವರದಿಗಳಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠ ಏನು?: ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧದ ನಂತರವೂ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಕಾನೂನುಗಳು ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲವು. ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಲ್ಲವು. ಆದರೆ, ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಮುದಾಯ ಚಳವಳಿ: ಸರ್ಕಾರ, ಪೊಲೀಸ್, ಕಾನೂನುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ನೆರೆಹೊರೆಯವರು, ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಗಡಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಗಳು: ಭಾರತ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಹೆರಾಯಿನ್, ಮೆಥಾಂಫೆಟಮೈನ್ಗಳು ಅಡವಿ, ಪರ್ವತ, ರಸ್ತೆ, ಬಂದರುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಸವಾಲು; ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ನಂತೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ರಿಕ್ರಿಯೇಷನಲ್ ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಜಾರ್ಖಂಡ್-ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಪಕ್ಕದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್: ರಸ್ತೆಪಕ್ಕದ ಢಾಬಾಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಟೆಲ್ಗಳು ಒಪಿಯಂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಂಕೇತವಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಛಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳೇನು?: ಮಾದಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇವಲ ಕಾನೂನು-ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುವ ಜನಾಂಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ತುಂಡರಿಸಬೇಕು, ದಳ್ಳಾಳಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಅದೊಂದೇ ಸಾಲದು. ಯುವಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅರಿವು, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ, ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಖರ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಬೇಕಿದೆ.
ಜೂನ್ 26, 2026ರಂದು ಭಾರತ್ ಅಗೆನೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸರಣಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಕಥೆಯೂ ಒಂದೇ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಕೇವಲ ಬಂಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.ಕುಟುಂಬ, ಸಮುದಾಯ, ಶಾಲೆ, ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕು. ಭರವಸೆಯು ಸುಳ್ಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಎಣಿಸಿ, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಚರ್ಚಿಸಿ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದಾಗಲೇ ಭರವಸೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
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